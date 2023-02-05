Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası transferde sıcak gündem! Zaniolo'da son durum, Naby Keita sürprizi, Boey ve Nelsson gidecek mi?

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Futbol yorumcusu Okay Karacan ve muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Spor Arena Youtube kanalındaki canlı yayınımızda mücadeleyi değerlendirdi. Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, Sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği Zaniolo ile ilgili detaylar paylaşırken Premier Lig'den bir başka yıldız için de görüşmeler yapıldığını söyledi.

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"GALATASARAY'IN FARKI KADRO KALİTESİ"

Okay Karacan: Okan Buruk, ligde 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk teknik direktör oldu. Icardi, ilk derbilerinde gol atan ilk ;Galatasaraylı futbolcu oldu. Icardi, Okan oyuna girerken gelip onu öptü. Bu güzel bir görüntü, dayanışmayı gösterir. bugün aman aman bir oyun oynamadı Galatasaray ama takım halinde oynayıp kazandı. Galatasaray kolay çözülebilecek bir takım ama çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Oyun olarak bocalayabilirsiniz ama yetenekli oyuncunuz sizi sıkıntıdan çıkarabiliyor bugünkü gibi.

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Ali Naci Küçük: Muslera belki ligin en erken gollerinden birini yedi ve hatalıydı ama sakatlanma pahasına gol kurtardı. Dileriz ki uzun süreli sakatlık olmaz. Öyle bir sakatlık Galatasaray'a ciddi zarar verir. Icardi, Galatasaray için çok önemli bir figür. Drogba mı Icardi mi sorusunu yeniden gündeme taşıyayım ben... Skor 2-1'ken arkadaşlarına 3 işareti yapıyordu. Arkadaşlarını da motive ediyor. Şu anda şampiyonluğa odaklanmış durumda. Galatasaray'da yazılan bu hikayenin en büyük kahramanı Okan Buruk. İlk 11'de Barış Alper ve Dubois tercihleri doğruydu. Ümraniye maçında Emre Taşdemir çok etkisiz kalmıştı.

"GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU TANINMAZ HALDE"

Okay Karacan: Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor tanınmaz halde. Bugün altın tabakta al götür 3 puanı gibi fırsat geldi ama değerlendiremediler. Abdullah Avcı rakibini iyi çalışmış ama hücumda etkisiz kaldılar. Trabzonspor'daki bu düşüşü algılayamıyorum. Oyuncular birlikte değiller sanki. O kada bütçeyle geçen yılki takımdan buraya gelmek... Anlayamıyorum... Trabzonspor'un şampiyonluk yarışını bıraktığını düşünüyorum. Avcı'nın Lahtimi tercihi eleştirilşiyor. Trezeguet'ye de gereğinden fazla şans verdi bence. Galatasaray'ın da şampiyonluk için iyice iddialı bir konuma geldiğini düşünüyorum.

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Ali Naci Küçük: Dünyanın hiçbir liginde şampiyon olan takım, yeni bir takım kurmaz. Trabzonspor büyük bir riske girip bunu yaptı. Ben Galatasaray'ın bu kadar zorlanmasını da beklemiyordum. 13. saniyede yenen gol buna yol açtı. Trabzonspor çok kötü.

UĞUR ÇİFTÇİ İÇİN SİVASSPOR İLE YENİDEN GÖRÜŞÜLDÜ

Ali Naci Küçük: Bir hafta önce Galatasaray sol bek transferini rafa kaldırmıştı. Ümraniye maçında Emre'nin aksamasından sonra Uğur Çiftçi için Sivasspor ile bir görüşme daha yapıldı. Oyuncu ve menajeriyle anlaşma sağlandı ama Sivasspor'un duruşu önemli.

ZANIOLO GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Ali Naci Küçük: Galatasaray'da transfer İngiltere ve İtalya ekseninde yürüyor. İlk ben yazmıştım... Roma'da Mourinho ile yıldızı barışmayan Zaniolo ile Galatasaray ilgileniyor. Fırsat transferi olarak düşünülüyor. Oyuncu da ilk günden teklife sıcak. Roma oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor. Mourinho da oyuncuyu kullanmayacağını söyledi ama Avrupa'da transfer bitince elde kaldı. Galatasaray oyuncuyu kiralamak istiyor, Roma ise bonservisiyle satmak istiyor. Galatasaray 3 yıl vadeli 15 milyon euroluk bir teklif verdi. Roma bunu kabul ederse transfer gerçekleşebilir. Yarın bir görüşme daha olacak. Roma kabul ederse kiralık + satın alma şeklinde transfer gerçekleşecek. Roma opsiyonu zorunlu yapmak istiyor. Roma zorunlu satın alma ve tek ödemede 20 milyon euro istiyor. Galatasaray oralara çıkamaz. Eğer Roma, kiralık + zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer gerçekleşebilir.

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OKAN BURUK'TAN ZANIOLO AÇIKLAMASI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı sonrası Zaniolo ile ilgili soruya; "Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Kadromuzda görmek isteriz. Şu an bu transferdeki durumu bilmiyorum." yanıtını verdi.

NABY KEITA SÜRPRİZİ!

Ali Naci Küçük: Galatasaray'ın bir transfer ayağı da İngiltere'de. Liverpool'da şans bulamayan Naby Keita için girişimler yapılıyor.

"RAKAMLAR KORKUNÇ!"

Okay Karacan: Zaniolo için konuşulan rakamlar korkunç. Anladığım kadarıyla Galatasaray şampiyonluğa çok inanıyor ve Şampiyonlar Ligi kadrosunu şimdiden kurmaya çalışıyor. Resimden anladığım bu. Kimse doğru düzgün transfer yapmamışken Galatasaray'ın Zaniolo ve Naby Keita'yı getirmesi halinde benim anladığım gelecek yılın kadrosunun kurulduğu. Konuşulan rakamlara inanamıyorum. Maddi durumlar ortada...

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NELSSON VE BOEY'DEN EN AZ 45 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Okay Karacan: Diyelim ki Zaniolo için 15 milyon euroyu gidecek oyunculardan gelecek para düşünülerek veriliyor. Nelsson ve Boey'nin gideceğini düşündürüyor bu hamle bana.

Ali Naci Küçük: Galatasaray'ın kadrosunda Nelsson ve Boey gibi satılabilecek isimler var. Icardi kiralık, Mertens'in yaşı ortada... Gelecek yılın hazırlığı yapılıyor. Zaniolo ve Keita hamlelerinin sebebi de bu. Nelsson ve Boey'e ilgi var, teklif var. İkisinden toplam 45 milyon euroların gelebileceği düşünülüyor. Yaz transfer dönemi Galatasaray'da hareketli geçecek, kadro değişimi yaşanacak.

"MUSLERA'NIN DURUMU KÖTÜYSE SÜRPRİZ TRANSFER YAPILABİLİR"

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Ali Naci Küçük: Muslera stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı. Durumu ciddi olursa transfer planları son dakikada değişebilir. Okan Kocuk'un bazı iyi maçları var ama aynı güvenin duyulduğunu söylemek zor. Galatasaray bu işi riske atmak istemiyor. Erden Timur, Antalya kampında 'Defolarımız var, kusursuz kadro kurmamız lazım' demişti. Muslera'nın uzun süreli sakatlığı halinde transfer planlarına kaleci de dahil edilebilir. Şu anda birçok oyuncuyla görüşülüyor. 10 numara ve orta saha için en ileri girişimler var ama bence scout ekibine 'İyi bir kaleci var mı?' mesajı çoktan gitmiştir.

Okay Karacan: Ben, Okan'a güvenebileceklerini düşünüyorum. Giresun'da iyi bir kaleci olduğunu gösterdi.

ICARDI'NIN KALMASI ZOR! SEBEBİ...

Ali Naci Küçük: '15 milyon Zaniolo'ya verileceğine Icardi'nin bonservisini alalım' denebilir ama Icardi'nin maaşı çok yüksek; 9 milyon euro alıyor. O iş o yüzden çok zor. Bu detayı atlamamak gerek. Icardi, Galatasaray'a ve İstanbul'a Wanda Nara'ya olduğu gibi aşık olması gerekiyor ki 4-5 milyon euroluk yıllık maaşları kabul etsin.

Okay Karacan: Icardi, Galatasaray'da kalırsa çok büyük hadise olur.

"GALATASARAY'DAKİ FUTBOL AKLINI KUTLAMAK GEREK"

Okay Karacan: Galatasaray'da bir futbol aklı var. Bu oyuncuları buraya getirmek, bu planları yapmak kolay değil. Tebrik edecek kişi arıyorum... Erden bey de var ama ben Dursun Özbek'i tebrik etmek istiyorum. Daha önce de bunu yaptı çünkü.

Ali Naci Küçük: Saha içinde Okan Buruk, saha dışında Dursun Özbek ve Erden Timur'un başardıkları Galatasaray'ı bugünkü duruma getirdi. Erden Timur sezon başında transfer yaparken karakter analizi yaptıklarını söylemişti. Bugün bu analizin meyve verdiğini görüyoruz. Icardi, Okan oyuna girerken gidip öpüyor. Kulübede oturup problem çıkaran oyuncu yok. Bu da başarıdır.