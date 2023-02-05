Galatasaray - Trabzonspor maçında golcüler Maxi Gomez ve Mauro Icardi tarihe geçti! Torreira'nın büyük hatası...

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Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında iki takım golcüleri Maxi Gomez ve Mauro Icardi attıkları gollerle tarihe geçti.

Nef Stadı'nda kar yağışı altında başlayan maç deyim yerindeyse golle başladı. Mücadelenin 13. saniyesinde Trabzonspor Maxi Gomez ile öne geçti.

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TORREIRA'DAN BÜYÜK HATA!

Santra sonrası Galatasaray'da Muslera, oyun kurmak için önündeki Torreira'yı gördü, Uruguaylı oyuncu rakip baskısını görüp kalecisine dönmek isterken pas kısa düştü. Araya giren Abdülkadir Ömür, Muslera ile karşı karşıya pozisyonda sağındaki Maxi Gomez'i gördü. Maxi Gomez de topu boş ağlara yolladı.

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TARİHE GEÇEN GOL

Maxi Gomez'in 13. saniyede attığı ve Trabzonspor'u öne geçiren gol, Süper Lig tarihinin en erken 3. golü olarak tarihe geçti.

Urugaylı futbolcu ayrıca Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Galatasaray filelerine gönderdiği en erken gole de imza atmış oldu.

Süper Lig tarihinin en erken golleri:

1- Muhammet Demir - Gaziantep FK (10. saniye) 2021/21

2- Daryl Roberts - Denizlispor (12. saniye) 2008/09

3- Maxi Gomez - Trabzonspor (13. saniye) 2022/23

4- İlhan Parlak - Kayserispor (15. saniye) 2005/06

5- Umut Bulut - Trabzonspor (17. saniye) 2007/08

GALATASARAY ÇABUK GERİ DÖNDÜ

13. saniyede yediği golle maça 1-0 yenik başlayan Galatasaray, şokun etkisini çabu atlattı ve 18. dakikada Dries Mertens ile beraberliği buldu.

ICARDI ATTI, GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

1-1 biten ilk yarının ardından ikinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray 51. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi, Uğurcan'ın ters köşeye yatırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

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Galatasaray formasıyla 12 maçta 9 gol ve 6 asiste ulaşarak 15 gol katkısı yapan Arjantinli yıldız, Galatasaray'daki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a rakip olduğu ilk maçlarda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.