Galatasaray 2-1 Trabzonspor (Maç özeti ve goller)

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Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, Nef Stadı'nda Trabzonspor'u konuk etti. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

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Trabzonspor, maçın 13. saniyesinde Maxi Gomez'in golüyle öne geçti. Galatasaray 18. dakikada Dries Mertens ile beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi, 53. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-1

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, 82. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sarı-kırmızılılarda mücadeleyi Okan Kocuk tamamladı.

90+2'de Kerem Aktürkoğlu'nun şutu direkten döndü.

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Süper Lig'deki galibiyet serisini 12 maça çıkaran Galatasaray, puanını 54'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Deplasmandaki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Trabzonspor 38 puanda kaldı.

GALATASARAY 2-1 TRABZONSPOR

GOL: 1' Maxi Gomez, 18' Mertens, 53' Icardi (P)

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

YEDEKLER: Okan, Midtsjö, Yunus, Gomis, Berkan, Kaan, Rashica, Emin, Mata, Kazımcan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Lahtimi, Gomez.

YEDEKLER: Muhammet Taha, Hüseyin, Bartra, Arif, Doğucan, Gbamin, Bardhi, Naci, Yusuf, Umut

Gözden Kaçmasın Galatasaray - Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar Haberi görüntüle

MAÇTAN DAKİKALA

13. saniyede Torreira’nın Muslera’ya aktarmak istediği pasta Abulkadir araya girerek ceza yayı önünde topun sahibi oldu. Abdulkadir’in hızlı pasında penaltı noktası yakınlarından topla buluşan Maxi Gomez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

13. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira’nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

18. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Kerem’in aktardığı pasla Icardi penaltı noktası yakınlarında buluştu. Icardi’nin pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mertens’in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 1-1

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42. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dubois’in sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı vuruş yandan auta gitti.

51. dakikada Trezeguet’in ceza sahası içinde Yunus Akgün’e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi.

53. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

66. dakikada Kerem’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mertens’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın müdahalesiyle kornere gitti.

74. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

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79. dakikada ceza yayı önünden Bakasetas’ın direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

90. dakikada Yunus’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Boey’in çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+2. dakikada sağ taraftan Boey’in içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol eden Kerem’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

MAÇ ÖNCESİ TRABZONSPOR'DA AYRILIK! KADROYA ALINMADI

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, bugünkü Galatasaray maçı öncesi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'ın transfer teklifini kabul ettiği için Galatasaray maçı kadrosunda yer almadı.

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Son oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanan ve morali bozulan oyuncu, kendisine BAE'den gelen transfer teklifini kabul etti. Sezon başında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan ancak beklenen performansı veremeyen Yeşil Burun Adalı santrfor, sezon sonuna kadar Al Sharjah'a kiralık olarak gidecek. Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleyen forvet, yaşanan sürpriz gelişme sonrası maç kadrosundan çıkarıldı.