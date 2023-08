Fenerbahçe bu forvet hattıyla maçların her anında gol atabilir

Haberin Devamı

Bunların arasında en çok merak edilen, Manchester United’dan gelen Fred’di. Futbol şehri Samsunspor taraftarlarının coşkulu desteğiyle maça hızlı başladı. 10. dakikadan sonra Fenerbahçe baskı kurarak kanatları kullandı. Samsun sol tarafta Fofana’yı kullanıp Bola, Laura ve Ntchcam ile ani kontralarla sonuca gitmek istedi.

HERKES DZEKO’YU ARADI

İlk yarıda Fenerbahçe’de Dzeko odaklı bir oyun vardı. Tadic, Cengiz ve Mert Hakan her top aldıklarında Dzeko’yu aradılar ve topu onunla buluşturmak istediler. Bazı pozisyonlarda Cengiz ve Dzeko’nun Roma yıllarından uyumu göze çarptı. İlk yarıda Tadic’in oyuna ağırlığını koyduğu her an Dzeko daha etkili pozisyonlar yakaladı. Fenerbahçe adına ilk yarının gizli kahramanı İsmail’di. Görünen o ki İsmail hoca, İsmail’den bu sezon kolay vazgeçmeyecek.

FRED, VALENCiA’YI HATIRLATTI

İkinci yarının başında Fred, kaçırdığı gol pozisyonunda Valencia’yı hatırlattı. Fenerbahçe’nin geçen sezon savunmanın arkasına atılan uzun toplarda yaşadığı zaaf hâlâ mevcut. Önlem alınması gerekiyor.

ÇOK ÇEŞiTLi VE KALiTELi AYAKLAR

Sarı lacivertliler hücum bölgesinde çok çeşitli ve kaliteli ayaklara sahip. Fenerbahçe’nin golü Edin Dzeko ile bu şekilde bulacağı o kadar belliydi ki, zaten ilk yarı bunun göstergesiydi. Sezon boyunca Cengiz Ünder-Ünder Dzeko ikilisi bu tür gollere çok fazla imza atacak gibi gözüküyor.

BAMBAŞKA BiR iRFAN CAN

Bu sezon şimdiden belli olan bir şey daha var; Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sadece şampiyonluk yarışını değil, Dzeko-İcardi rekabetini de izleyeceğiz. Takımında Cengiz, Tadic, Fred ve Dzeko gibi oyuncular varsa, maçın her anında golü bulabilecek bir kimliğe sahipsin demektir. Szymanski’ye harika bir asist yapan İrfan Can Kahveci, “Bu sene farklı bir İrfan Can izleteceğim” dedi.

FRED’iN ATTIĞI GOLÜN iPTALi YANLIŞTI

Hakem Volkan Bayarslan birkaç sarı kart ve faul hataların dışında genel anlamda iyi bir maç yönetti fakat birkaç pozisyon var ki bunları yazmamız lazım... 37. dakikada Tadic net ofsaytta iken yardımcı hakemin beklemesine ve şüpheli bir pozisyon gibi davranmasına gerek yoktu. Böyle beklerseniz, geçmişteki birçok maçta olduğu gibi ciddi faul ya da şiddetli harekete yol açabilecek anlar yaşayabilirsiniz. Neden risk alıyorsunuz?

PENALTI YOK, DEVAM KARARI DOĞRU

Fenerbahçe’nin golünden önce Dzeko’nun faulü gerektirecek bir müdahalesi yok. Hatta o pozisyonda ilk anda Zeki’nin Dzeko’ya bir teması var. 89. dakikada Samsunspor’un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru.

HAKAN CEYLAN YORUM HATASI YAPTI

72. dakikada Fred’in sayılmayan golünde Samsunlu futbolcu topu kontrol altına alıyor ve top ile üç kere temasta bulunuyor. Atak başlangıç fazının o anda sona ermesi gerekiyordu. Ama VAR hakemi Hakan Ceylan, kontrol altına almadığını düşünerek yorum hatası yaptı ve devamında gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bence gol verilmeliydi. Artı olarak VAR bu pozisyonu hakeme izlettirip nihai kararı ona bıraksa daha iyi olurdu.

