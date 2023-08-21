Samsunspor - Fenerbahçe maçında Fred'in golünü iptal edilmesi tartışma yarattı

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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin Fred ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken tartışma yarattı.

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Müsabakanın 72. dakikasında Fenerbahçe'nin Manchester United'dan yeni transferi Fred attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Hakem Volkan Bayarslan, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Gol iptal edilmesine sosyal medyada tepki gösteren sarı lacivertli taraftarlar, atak başlangıcından sonra topun Samsunspor'un kontrolüne geçtiğini ve ofsayt kararının yanlış olduğunu savundu.

Sarı lacivertli taraftarlar, golün iptal edilmesine "Skandal karar" sözleriyle tepki gösterdi.

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