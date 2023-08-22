Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan takım arkadaşlarına büyük övgü: Çok büyük bir oyuncu

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Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko ve Fred, Samsunspor karşılaşmasının ardından değerlendirmeler yaptı.

Takımın performansından memnun olduğunu belirten ve taraftarı verdiği destekten ötürü tebrik eden Fred "Genel olarak baktığımızda bizim için iyi bir maç oldu. İlk yarıda çok iyi oynayamadık ama ikinci yarıda performansımızı yukarı çektik. Bir pozisyona girdim, kaçırdım. Bir tane iptal edilen golüm var. Takımın performansında dolayı mutluyum. Herkes elinden geleni yaptı. Önemli olan 3 puandı. Taraftarımızı tebrik ediyorum, maç boyunca susmadılar." diye konuştu.

"GENEL OLARAK HALİMDEN MUTLUYUM"

Transferin ardından uyum sürecinde olduğunu söyleyen Brezilyalı yıldız "Her geçen gün takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Buraya geleli iki hafta oldu. Sıcağa da alışmaya çalışıyorum. Genel olarak halimden mutluyum. Çok mutluyum. Çok mücadele ettik, savaştık. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Perşembe günü kazanmak istediğimiz bir maçımız daha var." dedi.

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EDIN DZEKO: HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET

Hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyleyen Dzeko, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Nasıl olduğunun bizim için önemi yoktu, galip gelmek önemliydi. İlk yarıda gol bulmak istiyorduk ama bunu gerçekleştiremedik. Fakat takım sakin ve sabırlı oynamaya devam etti. İkinci yarıda istediğimiz golleri bulduk. Hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." dedi.

"CENGİZ HARİKA BİR OYUNCU"

Cengiz Ünder'in kendisine yaptığı asist hakkında konuşan Bosnalı yıldız, "Cengiz'in Roma'daki ilk asistinin bana olduğunu bilmiyordum. Maçtan sonra Umut bana söyledi. Kendisi harika bir oyuncu. Takıma çok yardımcı olacağından şüphem yok. Bugün de tam hazır olmamasına rağmen bunu gösterdi. Kendisini çok iyi tanıyorum. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kendisiyle sahada çok iyi anlaşıyoruz. İlk golünü bana attırdı. Roma'dan görmeye alışık olduğunuz bir şey." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU"

Fred'in çok iyi bir oyuncu olduğunu kaydeden Edin Dzeko, "Fred çok büyük bir oyuncu. Bize çok büyük katkıda verecek. O da Cengiz gibi yüzde yüz hazır değildi. Bu nedenle sahada kramp yaşadılar. Tecrübeli bir oyuncu. Onu anlatmaya gerek yok. Golünün iptal edilmesi şanssızlık. Fenerbahçe için iyi bir transfer. Bize çok katkısı olacak." açıklamasını yaptı.

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"ÖNÜMÜZDE ÇOK FAZLA ZORLU MAÇ VAR"

Attığı golün artık geride kaldığını söyleyen Dzeko, "Bugün attığım gol de geçmişte kaldı. Çünkü maç bittiği zaman en önemlisi maçı kazanmaktır. Önümüzde çok fazla zorlu maç var. Geçmişe bakacak vaktimiz yok. 3 günde yeni bir maç oynuyoruz. Onlara konsantre olmalıyız. Her zaman aç olmanız, geçmişi düşünmemeniz gerekiyor. Doğru yolun bu olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.