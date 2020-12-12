Maçlar seyircisiz olunca yöneticiler amigolaştı

Taraftar taşkınlıkları yüzünden cezalar gelirdi.. Ama bu defaki liste çok farklı. İnanılmaz bir şekilde listenin neredeyse tamamı kulüp yöneticilerinden oluştu.

Kimisi taşkınlıktan, hakaretten, kimisi pandemi kurallarına uymamaktan.. Peki niye? Aslında bu soru Futbol Federasyonu içinde de sorulmuş..

Kulislere düşen cevap da şöyle: “Maçlar seyircisiz oynanıyor. Tribünler boş. Amigolar yok. Küfür yok, ıslık yok. Tezahürat yok. Tribünler doluyken kulüp yöneticilerinin sözleri, tavırları arada kaynıyordu. Şimdi yöneticiler taraftar gibi tepki veriyor. Kurallara aykırı hareketleri dikkat çekiyor.”

Arkadaşlar bu yorumun Türkçe açıklaması şudur: “Taraftar olmayınca, kulüp yöneticileri amigolaştı.” TFF “maske takın” diyor takmıyorlar. Kurala göre takımlardan en fazla 20’şer kişi sahada olacak. Ama buna da uyulmuyor.

25 İDARECİ LİSTEDE

Doğrusu bu yorumlar üzerine biraz araştırma yapınca gerçek ortaya çıktı: “Disiplin Kurulu’na sevk edilen 25 isim var. Ve neredeyse tamamı idareci...”

· Ankaragücü 1 yönetici,

· Antalya 2,

· Başakşehir 3,

· BB Erzurum 2,

· Beşiktaş: 1

· Fenerbahçe:1

· Denizli 6

· Göztepe 1

· Karagümrük 2

· Kasımpaşa 1

· Kayseri 2

· Rize 1

· Trabzon 2

LİSTEYE BAKAR MISINIZ!

Ve son olarak disipline verilen isimlere bakın:

- Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu. (Pandemi kuralına aykırı hareket)

- Fenerbahçe Kulübü görevlisi Selçuk Şahin’i ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle...

-Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ‘hakaret’ nedeniyle...

-HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle...

-Göztepe Kulübü kaleci antrenörü Bekir Arpacı ‘hakaret’ nedeniyle...

-Göztepe Kulübü idarecisi İlhan Şahin aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketleri’ nedeniyle.

-HES Kablo Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Tokgöz, ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeniyle..

-Çaykur Rizespor Kulübü antrenörü Smit Vlado “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle..

-Yukatel Denizlispor talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle.

-Yukatel Denizlispor idarecisi Kaan Şanlıkan ve kulüp görevlisi Mustafa Yakı ‘hakaretleri’ nedeniyle

AÇIK AÇIK TARTIŞILMALI

Bu sonuçlar şunu gösteriyor: Demek ki bugüne kadar taraftar ve tribün coşkusu vardı. Takımlar daha çok o nedenle ceza alıyorlardı. Ama şimdi taraftar yok. Tribünler boş. Bu defa kulüp yöneticileri “amigolaşmış” gözüküyor. Öyleyse sormadan edemiyorum: “Taraftarı sportmenliğe teşvik etmesi gereken yöneticiler bunu yaparsa.. Oturup bu gerçeği açık açık tartışmak gerekmez mi?”