67’nci dakikada Mesut’suz Fenerbahçe daha mı Mesut

Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...

Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.

BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR

1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.

2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.

ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI

3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.

4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.

67’İNCİ DAKİKADAN SONRA TEKNİK DİREKTÖR MAÇI BAŞLADI

5- maç o andan itibaren bir ‘Mourinho’, ‘Guardiola’, ‘Jurgen Klopp’ tarzı teknik direktör maçı haline geldi. Ve bir daha gördük ki, teknik direktörün damgasını vurduğu maçlar çok daha zevkli oluyor.

6- Bu tür derbilerde ziyarete giden takım için beraberlik bir başarıdır, Fenerbahce galip gelerek bunun üzerine çıktı.

7- Pandemi futbolun kurallarını köklü biçimde değiştirdi. Saha avantajı diye psikolojik bir avantaj kalmadı. Bu da çok iyi oldu.

ŞİMDİ FENERBAHÇE’DE ŞU TARTIŞMA BAŞLAYACAK

8- Fenerbahçe ilk defa bir karşılaşmayı Mesut Özil sahadan ayrıldıktan sonra kazandı. Şimdi ister istemez şu sorular tartışılacak: Takım Mesut Özil’le mi daha iyi oynuyor, onsuz mu?

KULÜBEDE ÇOK FARKLI BiR MESUT ÖZİL VARDI

9- Maç bittiği an beIN Sports yorumcusu şöyle bir yorum yaptı: “Fenerbahçe üç puandan fazlasını aldı...” Bu kadar sıcağı sıcağına, anında, yapılmış bir yorum ne anlama geliyor?

10- Benim gözümde ‘fazla’ dediği şey yedek kulübesindeydi. Maçtan alındıktan sonra mesut Özil’in kulübedeki takımı destekler halleri ve maç bittiğinde teknik direktörün ona sarılarak verdiği görüntü Özil’in tam bir Fenerbahçeli olduğunu anlatıyordu. Bu da Özil’in Fenerbahçe’ye katkısının, sadece futbol oynamaktan da fazla olabileceği umudunu verdi.

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