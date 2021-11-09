Adana çifte sevinç yaşadı

Adana Demirspor kendi saha ve seyircisi önünde 4 maçtır yenilmeyen ligin ikincisi ve formda ekibi Hatayspor’u tek golle mağlup ederek kazanamama şanssızlığına son verdi.

Güzel, keyifli, mücadele gücü yüksek nefes kesen bir maç izledi seyirciler. Mavi Şimşekler, takım ruhunu iyi yansıttı ve özgüven kazandı. Bu maç sonunda milli araya Adana ekibi mutlu ve moralli girdi. Puanını da 16’ya çıkarttı. İtalyan teknik direktör Montella bu maçta yanlıştan döndü ve dünya starı yıldızı Mario Balotelli’yi ilk 11’de oynatarak rakibin defanstan çıkmasını önledi.

Montella, Hatay karşısına daha diri bir takımla sahaya çıktı. Kalede Muriç, defansta Samet, Simon Deli, Svensson ve Rassoul maç boyunca iyi bir efor sarfetti. Vargas, Yunus ve Akintola takımı hep ileri taşıdı. Defansı çıkana kadar çok iyi oyalayan ve çektiği şutlarla gol arayan attığı derin paslarla arkadaşlarını pozisyona sokan Balotelli de maçın en iyilerindendi.

KIYASIYA REKABET

Zorlu mücadelede maç boyunca sahada kıyasıya bir rekabet vardı. Top bir o kaleye bir bu kaleye gitti geldi. Ev sahibi Adana Demirspor rakibinin gücünü bilerek, disiplinli, doğru bir oyun tercih etti. Özellikle ikinci yarıda Mavi Lacivertliler üstünlüğü belirgin bir şekilde gösterdi. Organize ataklar çoğaldı, bireysel yetenekler öne çıktı. Bu üstünlük golü de getirdi. Önce Vargas’ın şutu ve Yunus’un takipçiliği üç puanı getirdi. Sonuçta Adana Demirspor aldığı bu 3 puanla 3 maçlık galibiyet hasretine son verirken, Hatayspor da 4 hafta sonra mağlup oldu. Şimdi önümüzde milli ara var. Mavi Şimşekler, Hatay galibiyetiyle iyi bir moral kazandı ancak, milli arayı iyi değerlendirip eksiklerini görmeli, deplasmanda oynayacağı Altay maçına hazırlanmalı.

KAPLAN DOLU DİZGİN

Adana’nın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor da haftayı üç puanla kapatarak çıkışını sürdürdü. Geçen hafta Altınordu’yu bu hafta da deplasmanda Balıkesir’i mağlup eden Turuncu Beyazlılar üst üste ikinci galibiyetini aldı. Teknik patron Sait Karafırtınalar geldiği günden beri takım belli bir ivme yakaladı. Oynadığı oyun değişti, daha mücadeleci, daha kompakt bir oyun düzeni ortaya çıktı. Oyuncuların öz güveni arttı, üst üste gelen galibiyetler de moralleri yükseltti. Balıkesir karşısında alınan 3 puan ilerisi çok çok önemli. Adanaspor puan cetvelinde 10. sıraya yükseldi, puan da 15 oldu. Milli arayı iyi değerlendirip ileride daha iyi olmak, zirveyi hedeflemek gerekiyor. Çünkü bu takım bunu başarabilecek futbolculardan kurulu bir takım. 21 Kasım’da Ankaragücü’nü konuk edecek olan Turuncu Beyazlılar bu maçta da 3 puan alarak taraftarlarını sevindirmeye devam etmeli.