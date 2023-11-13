Skoru oyun değil, zemin belirledi

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Süper Lig’in 12. hafta fikstürüne göz attığınızda, tribünüyle, iki takımın futbol sistemiyle, havasıyla ve şehriyle en gurme maçı, Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaydı. Gelin görün ki sahanın zemini, bu karşılaşmanın güzelliğini sanki tek başına yerle bir etmeye ant içmiş gibiydi. Bu amatör görüntü, ne top sürmeye dayalı bir oyun oynayan Adana Demirspor’a ne de ligimize yakışıyor.

13 ŞUT ATTILAR AMA...

Fenerbahçe, iki stoper ve iki orta sahadan oluşan merkez dörtlüsünün eksikliğini, takım boyu mesafesi ve baskı şiddetinde ciddi şekilde hissediyor. Buna rağmen, sarı lacivertliler özellikle ilk 45 dakikada kazanılan toplar üzerinden yeterli sayıda fırsat bulmayı başardı. 5’i Dzeko’dan olmak üzere 13 şut buldular fakat toplam gol beklentileri sadece 0.76’ydı. Yani kaliteli fırsat yaratmakta zorlandılar.

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Özellikle 13 ile 15. dakikalar arası iki Dzeko, bir Tadic ve bir Syzmanski şutu ile rakip kaleyi yokladılar ancak tabelayı değiştirmeyi başaramadılar. Adana Demirspor, bu bölümde kenarlardan tehlike yaratmaya çalışsa da soyunma odasının yolunu 1 şut, rakip ceza sahasında 4 topla buluşma ve etkisiz bir performans ile tuttu.

iKiNCi YARI TEMPO DÜŞTÜ

Takım boyunun uzun olduğu, bir yandan da önde baskı yapılan bir 45’in ardından ikinci yarı İsmail Kartal’ın öğrencilerinin temposunun düşmesi kaçınılmazdı. Öyle de oldu ve mavi lacivertliler bu bölüme hızlı girdi.

Dzeko, o kadar geniş bir alanda oynamaya çalıştı ki bu yaşında zaten 60-70 dakikaları bile görmesi pek mümkün gözükmüyordu. Adana Demirspor’un değişikliklerle belki bireysel kalitesi arttı ama saha içi organizasyonu, fiziksel olarak yorulmuş bir Fenerbahçe’ye karşı yetersizdi.

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BEKLENTiLERiN ÇOK ALTINDA

Hal böyle olunca Kluivert’ın ekibi 90 dakikayı isabetli şut atmadan, sarı lacivertliler ise ikinci yarıyı 94. dakikada serbest vuruştan gelen tek bir isabetli şutla tamamladı. Büyük hayallerle başlayan maç, ağızlarda beklentinin çok altında bir tat bırakarak sona erdi.