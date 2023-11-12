Fenerbahçe maçı sonrası Patrick Kluivert'tan Galatasaray örneği

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Patrick Kluivert konuştu.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, “Maçın ilk 20 dakikasında Fenerbahçe bizden daha üstündü. Sonrasında maça ortak olduk ve gidişatına göre yönlendirmeye başladık. Biz evimizde dominant bir oyun oynamayı severiz. Maçın genelinde birkaç tane iyi pozisyonumuz vardı ancak değerlendiremedik. Gösterdiğimiz performansa göre 0-0 doğru skordu. Bu bizi memnun etmiyor çünkü kazanamadık. Rakibi de tebrik etmek lazım. Maçın sonucu da bizi üzse de doğru bir sonuç” diye konuştu.



“KAZANMAK İSTEDİĞİMİZ BİR MAÇTI”

Maçtaki stresin üst seviyelerde olduğunu ve bazı anlarda tartışmaların yaşandığını belirten Kluivert, “Hakemlerle alakalı her maçta soru işareti olabiliyor. Bu maça gelince hem seyri güzeldi hem de tempolu geçen bir maçtı. Baktığınızda hakemle alakalı çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Her zaman galibiyet için bizler sahaya çıkıyoruz. Fenerbahçe’de gerçekten kaliteli bir takıma sahip. Milli maç arasında birkaç gün iznimiz var. Bir dahaki maç için çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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"MAÇIN GİDİŞİNE GÖRE DOĞRU BİR SONUÇ"

Beraberliğin adil bir sonuç olduğunu söyleyen Patrick Kluivert, "Maça başlarken biraz daha düşük tempoyla başladık. Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. Sonrasında ortak olduk. İlk yarıyı 0-0 bitirdikten sonra ikinci yarıya iyi başladık. Bir tane direkten dönen top var. Memnun değiliz berabere kaldığımız için ama 1 puan maçın gidişine göre doğru bir sonuç. Bütün takımlarda yetenekli futbolcular var. Bazılarında daha fazla var. Hatayspor, Galatasaray'ı yenebiliyor. Çok fazla tutkuların yaşandığı bir lig. Rekabeti yüksek bir lig olduğunu söyleyebilirim." dedi.