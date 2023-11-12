Murat Sancak: Zemin kaldırmıyor

Güncelleme Tarihi:
Süper Ligin 12nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, güzel bir maç olduğunu belirterek, "İyi bir mücadeleydi. Maçın kaderini değiştirecek pozisyon olmadı. Hakem de güzel maç yönetti. Tek eksik goldü. Şov yapacaksan gol de olmalı. Buna rağmen seyir zevki yüksek bir maçtı. Maçı germemek lazım. Yukarıdan su atanlar oldu, kadroda olmayanlar tahrik etmeye çalıştı, hepsini durdurmaya çalıştım" diye konuştu.