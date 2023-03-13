Hoş geldin Visca, grande Montella

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Vincenzo Montella, maç öncesi ilk olarak Abdullah Avcı’ya selam gönderdi; sonra şahane bir cümle kurdu: “Biz kendi yolumuzda giderken hayallerimizi hep içimizde tutmuştuk. Bu maç, hayallerimizi -Avrupa- hak ediyor muyuz, hak etmiyor muyuz onu gösterecek.” Bir teknik adamı değerlendirirken karakterine, liderliğine, maç önü hazırlığına ve maç içi hamlelerine bakabilirsiniz. Aslında oyuncular için de durum pek farklı değildir. Montella, dün bu sınavdan geçer notu fazlasıyla alırken; Belhanda her zamanki gibi sınıfta kalmayı başardı!

Avcı yoktu ancak yardımcıları son kez takımın başındaydı. Orhan Ak ve ekibi, Larsen’i son haftalardaki gibi sol beke koydu ancak asıl dokunuşları Yusuf’u sol kenarda Bardhi’nin yanına yaklaştırarak buradaki üçgenleri daha etkin hale getirmeleriydi. Erken gol ile tabelayı alan Trabzon, Belhanda’nın kırmızısı sonrası çok rahat bir 70 dakika geçireceğinin izlenimini veriyordu. Ta ki Montella oyuna dokunana kadar.

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4 DAKiKADA MAÇI KOPARDI

İtalyan hoca, 35. dakikada Morel’le savunmayı üçledi ve iki beki öne çıkardı. Cherif Ndiaye ile de ön tarafa pas oyunu dışında bir hedef santrfor koydu. Plan hemen etkisini gösterdi. Zaten maçın başında Emre Akbaba ve Belhanda ile bek-stoper arası boşluğunu kullanma planı iyi işleyen Adana Demir, kalan sürede bunu Senegalli santrfor ile denedi. Svensson’un pasında Badou N’Diaye skoru eşitledi. 2. yarı riskleri alan Trabzon, oyunu rakip kaleye yığdı. Rakibin yorulmasıyla oyun içi üstünlüğü alan bordo mavililer yine de pozisyon üretmekte zorlandı. Kilidi açan Visca oldu. 77’de girdi, 78’de asisti yaptı, 81’de kendi attı ve maçı kopardı.

Maçın ardından akıllarda kalan iki mesaj var. İlki, sağlıklı bir Visca ile Trabzon’un sezonunun hem Türkiye hem Avrupa’da başka bir sonla bitebileceği. İkincisi ise Montella’nın takımını Avrupa’ya götürme hayalini sonuna kadar hak ettiği.