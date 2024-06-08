İşte sezona damga vuran hakemler

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KARE AS

Dört ismin de yol kazaları ve VAR destekleri elbette oldu lakin genel performansta açık ara fark yarattılar. FiFA kokartlı 7 isimden hiçbirinin bu karede olmaması istikrarlı performans, kalite, tecrübe ve gelecek adına düşündürücü.

ALi ŞANSALAN

1- Beşiktaş-Trabzon kupa finaliyle taçlanan çok başarılı bir sezon geçirdi. 20 maç yönetti. Hakemlik yorumu, mantalitesi, becerisi gayet iyi. Ah bir de “Yes/ No”yu öğrenebilseydi 7 FiFA kokartından birini çoktan hak etmişti. Yazın İngilizce çalış, Ocak 2025’te kokart değişsin.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU

2- En olgun sezonunu yaşadı. Soğukkanlılığı çok etkileyiciydi. Zorluk derecesi yüksek çok maçta düdük çaldı. Sezon finalinde Konyaspor-Galatasaray maçına verilebilecek güveni ve takdiri sağladı, alkışı hak etti.

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VOLKAN BAYARSLAN

3- 2011’de adım attığı Süper Lig’de 10 sene yüzüne bakılmadı. 3-5 maçla kadroda tutuldu. Yaş haddinden emeklilik günü sayıyor lakin derbiymiş, zor maçmış fark etmeden son 2 senedir kriz maçlarının genelinde başarılı yönetimleriyle nefes aldırdı.

CiHAN AYDIN

4- “Manchester’da Premier Lig maçı mı izliyorum?” tadındaydık onu izlerken. Son yılların en çetin yarışının ve kavgasının yaşandığı bir sezonda Kadıköy’de ve Sami Yen’de daha 1. yılında şu maçları yönetebilmek her babayiğidin harcı değil: F.Bahçe-Rize, F.Bahçe-Ankaragücü, F.Bahçe-Kasımpaşa, Sivas-F. Bahçe, G.Saray-Samsun, G.Saray-Başaksehir, Alanya-G.Saray. Türkiye Kupası yarı finali: Karagümrük-Trabzon... Şımarma, çalış, çabala ve lütfen İngilizce öğren. Howard Webb tadında hakemi Avrupalı da görsün.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATANLAR

KADiR SAĞLAM

1- Bir FiFA hakeminin Beşiktaş-Pendik, Rize-Galatasaray, Fenerbahçe-Pendik, Karagümrük-İstanbul, Sivas-Gaziantep, Karagümrük-Antalyaspor maçlarındaki faul ve kart kararlarını yaz boyunca eğitim amaçlı tekrar tekrar izlemesi şart. Henüz 2022’de Süper Lig’e ayak basmasına rağmen başarısıyla jet hızında nasıl FiFA’ya yükseldiyse, paraşütsüz kaybetmemek adına çok önemli.

TURGUT DOMAN

2- Hafta sonu hobisi hakemlik... Eğlenmeye veya fitness salonunda spor yapmaya gider tavırda “Süper Lig maçı yönetip geleyim” diyerek evinden çıkan hakem havası var. Kurallardan, kitaptan bihaber ve alakasız. Keyfe keder faul çalıp, o günkü ruh haline göre kart göstererek 15 maçta spor yaparak eğlendi. 4 büyük takım maçı olmayınca laf söz eden de olmadı: Turgutvari Oyun Kuralları. Dolce vita!

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ATiLLA KARAOĞLAN

3- Önceki sezonlarda çok iyi yönetimlerini izledik. Geçen yaz U17 Avrupa Şampiyonası’nda Almanya-Fransa finaliyle taçlanmıştı. Bu sezon kasımda FiFA U17 Dünya Kupası’na katıldı. Ancak gerek Avrupa kupalarında gerek ligde bu sezon beklentinin altındaydı. Toparlanmak ve odaklanmak şart!

BiZi SABOTE Mi EDiYORSUN?

Dönemin TFF’si ile MHK’sinin iş birliğiyle Türk hakemliğine infaz girişiminde bulunulan 8 Mart 2022’de “Hakemlik mesleğinin itibarı ve kamuoyundaki güven yok edildi. Daha kötüsü herhalde olamaz” diye düşünürken, “Keşke dilimi ısırsaymışım“ dediğim bir sezonu geride bıraktık. 2023-24 sezonundan satırbaşları:

Türkiye’nin FİFA elit kategorisindeki hakemi, bir kulüp başkanı ve yandaşları tarafından dövüldü. Yerde kafası ve vücudu acımasızca tekmelendi.

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Hakemler, tarihte ilk kez kariyerlerini ve menfaatlerini düşünmeden bir olaya tepki verip maçlara çıkmadı. 1 haftalık protesto küçümsense de devrim niteliğindeydi.

MHK eğitim semineri kamuoyuna sızdırıldı.

“VAR sorumlusu Tolga Özkalfa istifa etti” duyurusu çıkıldı, sızan seminerde şutlandığı anlaşıldı, kamuoyuna yalan söylendi.

2 yıllık Mehmet Büyükekşi döneminde 3. MHK görev yaptı.

VAR müdahalesiyle değişen kararların ses kayıtları açıklandı.

ŞANSALAN’IN YASAĞI SÜRDÜ

Mete Kalkavan gibi elimizde kalan nadir tecrübeli bir ismin hakemliği Trabzonspor’un isteği ile bitirildi.

TFF internet sitesinde, kulüplere şirin gözükmek adına “bazı hakemlerin dinlendirileceği”ne dair gizemli duyuru geleneği bu sezon da sürdü.

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Ali Palabıyık’ın yüzüne “Bizi sabote mi ediyorsun?” denildi, sezona başlarken hakemliği bitirildi.

Sezonun en iyilerinden Ali Şansalan, 2021’den bu yana Fenerbahçe yasaklısı olarak kalmaya devam etti.

FiFA KOKARTINA GÜVENME ANINDA 1. LiG’E POSTALANIRSIN

GEÇEN sene göğsünde FiFA kokartı taşıyanlar, bu sezon TFF 1.Lig’e postalandı. Son 24 yılda 20 kez MHK değişen bir ülkede, sistemsizlik garabeti bir kez daha tescillendi.

MHK Talimatı, “hakemler nasıl yok edilebilir” temasında klasmanlar açıklanmadan kurcalanmaya devam etti.

Avrupa’nın önde gelen liglerinde her sezon birkaç hakem en üst lige terfi ederken, son 1 yılda 13 hakem Süper Lig’e yükseldi!

Yabancı gözlemciler, hakem notlarında yüzde 50 söz sahibi oldu. Hangi hakeme kimin atandığı hiçbir zaman bilinmedi (80 yaşına dayananlar dahil).

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Yabancı VAR’lar dünyamıza girdi, düşme ve şampiyonluk hattında 33, 34 ve 37. haftalarda skandal kararlara imza attı.

EN GÜZEL ADIM HAKEM AKADEMiSi

Kısıtlı VAR kadrosu işgüzarlığından dönüldü, Avrupa’daki gibi sahadakiler de görev aldı.

Sözde yapay zeka atama sistemiyle devam edildi. Eğilip büküldü, nihayetinde “manuel” atama açıklamaları boy gösterdi.

Süper Lig’de bir başkan, oyuncusunun gördüğü kırmızıdan sonra sahaya girmek istedi. · Yarı otomatik ofsayt teknolojisine geçildi.

Koltuk kavgasından, kurum içi çatışmalardan ve dış etkilerden fırsat bulunabilirse, hakemliğin geleceğini kurtarabilmek adına en güzel adım Hakem Akademisi kuruldu.