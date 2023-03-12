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Edin Visca'dan dikkat çeken geri dönüş! Trabzonspor-Adana Demirspor maçında 3 dakikalık şov...

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#Trabzonspor#Visca#Süper Lig
Edin Viscadan dikkat çeken geri dönüş Trabzonspor-Adana Demirspor maçında 3 dakikalık şov...
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 18:25

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Trabzonspor-Adana Demirspor maçına Edin Visca damgasını vurdu.

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Trabzonspor ile Adana Demirspor'un kozlarını paylaştığı ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldığı mücadelede Edin Visca'nın performansı dikkat çekti.

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ABDULLAH AVCI'SIZ İLK MAÇ

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde karşılaşmaya çıktı.

Orhan Ak, sahayada Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Larsen, Doğucan, siopis, Abdülkadir, Bardhi, Yusuf 11'ini sürdü.

Edin Viscadan dikkat çeken geri dönüş Trabzonspor-Adana Demirspor maçında 3 dakikalık şov...

3 DAKİKADA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Ligde 8 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Edin Visca, mücadelenin 77. dakikasında Siopis'in yerine oyuna dahil oldu.

Yalnızca 1 dakika sonra Vitor Hugo'nun kafa golünde korneri kullanan isim olan Visca, 3 dakika sonra da ağları havalandırdı.

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Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Visca, yaptığı vuruşla takımını rahatlatırken unutulmayacak bir geri dönüşe imza atmış oldu.

BU SEZON İLKİ BAŞARDI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu Edin Visca oldu.

Aytrıca Boşnak futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi

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#Trabzonspor#Visca#Süper Lig

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