Dar kadrolu kısa lig

Geçen salı günü Uğur Meleke’nin harika incelemesinden Avrupa’da bazı teknik adamların dar kadrolarla çalışmayı tercih ettiklerini öğrendik. Bunun nedenlerini geniş şekilde bize aktardı. Aynı gün FIFA Başkanı Infantino da benzer şeyler söyledi. O da takım sayılarının azaltılıp daha dengeli ligler olması gerektiğini belirtti. Türkiye’de pek çok kulübün bütçe sorunu olduğu hatırlanırsa dar kadrolu takımlar onların da işine gelecektir. Hatta bu durum onlar için bir tercih değil bir zorunluluk olmalıdır. Pekâlâ, dar kadrolarla 34 hafta oynanır mı? Zor olabilir. Bu nedenle Süper Lig takım sayısının azaltılması da tartışılabilir. 16 takım veya play-off’lu, 12 takım düşünülebilir. Bu yeni yapılanma 5-6 sezon denenir eğer futbolumuz tekrar güç toplarsa bugünkü düzene geri dönülebilir. Uzatmayayım; dar kadro, kısa ancak dengeli bir lig ve daha düşük bütçe kulüplerin kurtuluşu olabilir. Diğer ligler için de yenileme bir zorunluluk. Bu kapsamda TFF Birinci Lig ve İkinci Lig takım sayıları da azaltılabilir. Üçüncü Lig, Bölgesel Amatör Lig’e dönüştürülebilir, mevcut Bölgesel Amatör Lig ise kendi illerindeki amatör liglere dönebilir. Görünen o ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu boşluk yeniden yapılanma konularında bir fırsat olarak kullanılmalıdır.

ERTELENMEYEN NE KALDI?

SÜPER Lig’de 201920 Cemil Usta sezonunun tamamlanamayacağına ilişkin kaygılarımı iyice arttı. İyimser olmak için gerçekten zorlanıyor. Çünkü şimdiden aşağıdaki organizasyonlar en az bir yıl ertelendi: 1- EURO 2020 2- Tokyo 2020 3- UEFA 2020 kulüp finalleri Salgının tepe noktasına iki ayda ulaşacağı öngörülüyor. Sönümlenmesi ise diğer bir iki ay. Takımların tekrar kurulması, kamp yapmaları için ise diğer bir iki ay daha gerekiyor. Sonuçta halı sahada oynamıyoruz. Bu durumda en iyimser plan bile yeni sezon açılışının ekim hatta kasıma kalacağını gösteriyor. Bu nedenle 2019-20 Cemil Usta sezonunun tamamlanması gittikçe güçleşiyor. Büyük ihtimalle mevcut şekliyle tarihte yerini alacaktır. Eğer UEFA 2020-21 sezonu Avrupa kupaları için takım ismi isterse, mevcut puan durumu dikkate alınarak yukarıdan aşağı doğru takımların ismi bildirilmesi bir alternatif olabilir.

HAKEMLER ORGANiZE OLDU

İzlediğim kadarıyla hakem dünyasında salgına karşı büyük bir dayanışma var. Sahada rekabet halinde olsalar da saha dışında olağanüstü birlikteliğe sahipler. Medya vasıtasıyla çok güzel mesajlar verip üstlerine düşen görevleri yapıyorlar. Her ilde kurdukları ağlarla hakemler ve onların aileleri ile ilgili gelişmeleri takip ediyorlar. Sosyal sorumluluk grupları kurup yaşlılara belirledikleri düzende yardımcı oluyorlar. Hepsiyle gurur duyuyorum.