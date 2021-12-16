Rezan Epözdemir'in istifa kararı almasına neden olan 3 olay!

Galatasaray’da 19 Haziran’da seçilen başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu içinde ilk kopma dün yaşandı. Salı akşamı statta alışılmışın aksine tansiyonu son derece yüksek bir yönetim toplantısı gerçekleşirken dün de başkan Elmas, Epözdemir’in bu görüş ayrılıkları sonrası “Beğenmiyorsanız gerekeni yapın” diyerek köprüleri attı. Bu diyalog ve yaşananların ardından da Epözdemir istifa kararı aldı.

İkili arasında özellikle son dönemde iletişim yöntemleri konusunda şiddetli bir anlaşmazlık söz konusuydu. Epözdemir, 6 haftadır TFF ve hakem hataları ile alakalı açıklama yapmak isterken Elmas bu süreci kendisi yöneteceğini iletip izin vermemişti. Salı günün yönetimde yaşananlar iyice incelen iplerin kopmasına sebep olan son olay oldu. Yarın Dedeman Otel’de basın toplantısı ile bu kararını açıklayacak olan Epözdemir, yaşananları, rahatsızlıklarını ve bu kararı almasındaki nedenleri de anlatacak. Dünkü divan sonrası kulüpte görev yaptığı profesyoneller ile vedalaşan Rezan Epözdemir, birçok isme de “Ben ayrılık kararı aldım” diyerek açıkça istifa imasında bulundu.

DEVAMI GELECEK Mİ?

Bu istifaların devamı gelecek mi, şimdilik soru işareti. Çünkü başkan Burak Elmas’ın “Gerekeni yapın” imasını 3 isme daha ilettiği öğrenildi. Kulislerde başta genel sekreter Köksal Ünlü olmak üzere 3 yöneticinin daha görevini bırakacağı konuşuluyor. Fakat henüz bu isimler böyle bir tasarrufta bulunmuş değil! Peki, salı günü son derece yüksek tansiyonda geçen ve Elmas’ın toplantıdan sinirli şekilde ayrılması ve Galatasaray'da sorun yaratan olaylar neler?

-CEO olarak Hande Ocak Başev’in göreve atanması...

-TFF ve MHK’ya karşı izlenen tutum, strateji...

-Fenerbahçe Kulübü ile kurulan dostluk ilişkisinden duyulan rahatsızlık.

DERNEK YÖNETİMİNE CEO ATANAMAZ

CEO olarak göreve atanan Hande Ocak Başev’in tutum ve çıkışları yönetimde bazı üyelerin rahatsızlık duymasına neden oldu. Bu durumdan ötürü başkan Elmas’ın göreve atama, getirme süreci yöneticiler tarafından eleştirildi. Başev’in, kulüpteki profesyonellere, “Bütün talimatları benden alacaksınız” çıkışı ve tavrı idarecileri rahatsız etti. Başev’in göreve getiriliş şekli, kulüpteki tavırları bölün meye yol açtı. 2. başkan Polat Bengisarp, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile genel sekreter Köksal Ünlü, Reha Keskin ve Işıtan Gün bu konudaki problemleri dile getirdi. Ve aynı zamanda G.Saray tüzüğüne göre CEO atamasının Sportif AŞ’ye yapılabileceği ancak dernek yönetime böyle bir görevlendirmenin yapılamayacağının altı çizildi.

TFF'YE NET TEPKİ KOYAMADIK

2. konu ise TFF ve MHK ile alakalı salı akşamına kadar yürütülen, izlenilen uzlaşma odaklı tutumun yanlış olduğu... Rezan Epözdemir, Köksal Ünlü ve Reha Keskin başta olmak üzere bazı üyeler, “TFF ile alakalı bugüne kadar gereken tepkiyi, rahatsızlığı net olarak ortaya koyamadık. G.Saray hak ve menfaatlerini doğru şekil de savunamıyor. Şu anda bu noktadayız. Camia ve taraftar da bir karamsarlık havası var. Umutlarını kırıyoruz. İzlediğimiz yöntem doğru değil. G.Saray’ın hakkı yenmeye devam ediyor” diyerek başkan Burak Elmas’ın daha sert, radikal bir çıkış ve yol haritası izlemesi istendi. Bu görüş ayrılıkları Elmas’ın tepkisine yol açtı. Elmas, yönetim toplantısından erken ayrıldı. Ve dün ise bazı kurmaylarına açık şekilde “Madem bu kadar rahatsızsınız. Gereğini yapın” mesajını iletti. Bunun üzerine Rezan Epözdemir istifa kararı alıp basın toplantısı yapacağını sosyal medyadan duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN DOST OLMAZ

Ve son madde, Fenerbahçe Kulübü ile yürütülen süreç... Kadın Futbol Takımı ile yapılan dostluk maçı sonrasında F.Bahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in çıkışı büyük tepki almıştı. G.Saray’ın dostane yaklaşımına karşın Bilecik’in bu çıkışı da yürütülen ilişkilerin yanlış olduğuna dair idarecilerin çıkış yapmasına neden oldu. Toplantı da söz alan bazı üyeler “F.Bahçe ile ortak menfaatler, sorunlar ve çözümler çerçevesinde bir hukuk kurulabilir ama dostluk kurulamaz. Bu hayatın olağan akışına aykırı” diyerek izlenen politikanın yanlış olduğunu dile getirdi.

HAN VE ÜNLÜ'YÜ GÜVENLİKLER AYIRDI

Bir de G.Saray’da birçok isimden öğrendiğim ve teyit ettirdiğim bir bir bilgiyi paylaşayım. Tartışmalar ve ayrılıklar ge tiren yönetim toplantısının tatsız bir olayla kapandığı ortaya çıktı. Toplantıdaki CEO konusundaki görüş ayrılığı sonrası başkan Burak Elmas’ın danışmanı Prof. Ahmet Kasım Han, genel sekreter Köksal Ünlü ile tartıştı. Dosyalar fırlatıldı ve “G.Saray senin yüzünden bu hale geldi” denilerek ikili birbirinin üzerine yürüdü. Araya giren yöneticiler, güvenlikler olayın büyümesini engelledi.