Son Dakika: Galatasaray'da Rezan Epözdemir'den istifa kararı! Gerekçesi için ilk açıklama geldi...

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Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın bugün Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaların ardından sarı-kırmızılı camiada sıcak saatler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, görevinden istifa etti. Epözdemir kulüp personeli ile Divan Kurulu sonrasında açık şekilde vedalaştı.

İstifa eden Epözdemir Cuma günkü toplantıda yaşadığı rahatsızlıkları, 6 haftadır açıklama yapmak istemesine karşın başkan Elmas’ın kararı nedeniyle sessiz kaldığını ve sorunları tek tek anlatacak.

İSTİFAYA DAİR İLK AÇIKLAMA! GEREKÇELERDEN BİRİ...

Rezan Epözdemir, Youtube'da katıldığı bir programda istifaya dair açıklamalarda bulundu. Epözdemir, istifa gerekçelerinin tamamını Cuma günü düzenleyeceği basın toplantısında duyuracağını söylerken, uzun süredir yönetim içinde mücadele ettiğini belirtti.

İşte Rezan Epözdemir'in açıklamaları;

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Bugün itibariyle Galatasaray Sportif AŞ başkan yardımcılığı ve Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim. Cuma günü saat 11'de basın açıklaması yapıp çok kapsamlı bir değerlendirme yapacağım.

Son derece açık bir şekilde söyleyeyim, azil edilmek söz konusu değil. İlkesel farklılıklar, bu dönemde yapılan yanlışlıklar nedeniyle istifa ettim. Yöntem ve yaklaşım farklıları gibi gerekçelerle istifamı sundum. İçerde çok ciddi mücadele verdim, 3 aydır da veriyorum. Fakat bütün bu mücadelelerin sonunda görüşlerimizin artık değer görmediğini anladım. Bu da beni çok üzüyor. İlkeli durmak yalnızlık getirir.

En önemli gerekçelerden birisi Galatasaray'ın hakları yenilirken, Galatasaray'a karşı aleni düşmanlık varken Galatasaray'ın hakkını gerektiği gibi savunamamış olmaları. Bu, benim için istifa gerekçelerinden en önemlilerinden bir tanesi.

TERİM'E YAKINLIĞI İLE BİLİNİYORDU

Mayıs ayında gerçekleşen seçim öncesi, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in avukatlığını bırakan Epözdemir, tecrübeli teknik direktöre olan yakınlığı ile biliniyor.

Ayrılık kararını sosyal medyadan duyuran Epözdemir, "Sayın Burak Elmas'ın Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için projeleri ve çalışma arkadaşları ile birlikte en doğru aday olduğu kanaatindeyim. Kendisi bana daha önce de benzer şekilde yönetim kurulunda görev almam için teklifte bulunmuştu. O günkü koşullarda şartlar olgunlaşmadığından, mesleki ve akademik çalışmalarım nedeniyle affımı istemiştim. Geldiğimiz noktada, Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu koşullarda, sorumluluk almamız gerektiğinden bahisle Sayın Elmas'ın yönetime ilişkin önerisini kabul ettim. Şayet Galatasaray'ın vicdanı olan Galatasaraylılar bize teveccüh gösterirse, bir hukukçu olarak ben de bütün mesleki ve akademik birikimimle Galatasaray'ın başarısı için var gücümle çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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3 İSİMDEN DAHA İSTİFA BEKLENDİ ANCAK...

Galatasaray'da Burak Elmas'ın yönetiminde yer alan diğer isimler Köksal Ünlü, Reha Keskin ve Işıtan Gün’ün de ayrılığı kulislerde konuşulsa da bu 3 ismin henüz istifa ile alakalı bir tasarrufta bulunmadı.

BURAK ELMAS TFF'YE PATLADI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün öğle saatlerinde Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. TFF'ye tepki gösterirken yayın ihalesi için de iddialı sözler sarf etmişti.

Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Yarından tezi yok TFF'de bu işlerin ortağı ve paydaşı olan tüm kurullardaki her üyenin temsil ettikleri koltuğun ağırlığına uygun davranacağını, bu olmayacaksa ki bunun zayıf olduğunu düşünüyorum acil olarak o koltukları terk etmelerini Galatasaray olarak talep ediyoruz. Unutmasınlar ki makamlar şereflidir ama esas olan makamdan şeref almak değil ona şeref katmaktır. Yapamıyorsunuz, gideceksiniz!" ifadelerini kullanmıştı.