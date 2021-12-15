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Galatasaray'dan Luyindama açıklaması! Muslera'yla çarpışmasının ardından...

#Galatasaray#Christian Luyindama#Fatih Terim
Galatasaraydan Luyindama açıklaması Muslerayla çarpışmasının ardından...

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama için bir açıklama yayımladı. Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından Luyindama'nın sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiği belirtildi. Teknik Direktör Fatih Terim de takımla 2 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.

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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim, oyuncuları ile yaklaşık iki saat süren ve genel konuların da üzerinde durulduğu bir görüntülü analiz toplantısı yaptı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SACHA BOEY PROGRAM DAHİLİNDE ÇALIŞTI

Yapılan tetkikleri sonrası tedavisine İstanbul’da devam edilmesine karar verilen Sacha Boey, günü sağlık ekibi tarafından kendisi için hazırlanan program dâhilinde geçirdi.

LUYINDAMA'NIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

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Sivasspor maçında Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan MR tetkikleri sonrası sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Christian Luyindama’nın tedavisine başlandı. Fernando Muslera, günü tedaviyle geçirdi.

Sol kasık (adductor) adale grubunda hissettiği ağrı nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Marcao Teixeira’nın tedavisine devam edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Başakşehir FK maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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#Galatasaray#Christian Luyindama#Fatih Terim

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