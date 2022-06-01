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Son Dakika: Ve Jorge Jesus nihayet Fenerbahçe’de! Geliş tarihinde 31 Mayıs detayı ve transfer listesindeki 7 isim...

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer
Süleyman Arat

Fenerbahçe'nin aylardır beklediği transfer nihayet gerçekleşti. Türkiye’den gönderilen özel uçakla İstanbul’a getirilen Jorge Jesus, stadı ve tesisleri gezdikten sonra kendisini resmen Fenerbahçeli yapacak imzayı atacak. Peki deneyimli teknik adam neden sabaha karşı geldi? İmzalar için 31 Mayıs detayı ortaya çıktı. Öte yandan Portekiz basını, ekibiyle birlikte gelen Jesus’un transfer listesinde yer alan 7 ismi yazdı.

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Ve Jorge Jesus nihayet Fenerbahçe’de... Sarı lacivertli yönetim, uzun süredir görüştüğü Portekizli teknik direktörü sabaha karşı özel uçakla İstanbul’a getirdi.

Türkiye’den gönderilen bir uçakla getirilen Jesus’un bugün 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Portekiz’in Record gazetesi, ünlü teknik adamın havalimanında çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak, “Jesus, iki yardımcısı Joao de Deus, Marcio Sampaio ve avukat Luis Miguel Henrique ile birlikte Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul’a gidiyor” diye yazdı.

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Geliş tarihinde 31 Mayıs detayı

Jorge Jesus’un geliş tarihinin 1 Haziran’a denk getirilmesi konusunda Portekiz basınında önemli bir detay bilgi de yer aldı. Bir önceki kulübü Benfica’dan geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Jesus’un fesih sözleşmesinde, “Yeni bir iş bulamazsa, 31 Mayıs 2022’ye dek her ay maaşını almaya devam eder” maddesi bulunuyordu.

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67 yaşındaki teknik direktör bu maddeyi dikkate alarak Fenerbahçe ile yaptığı anlaşmayı açıklamak için 31 Mayıs’ın geçmesini bekledi. Başarılarla dolu kariyerinde 16 kupa kazanan Jorge Jesus, sarı lacivertli kulüpte kendi ekibiyle çalışacak.

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Sabaha karşı 01.45'te indi

Sarı lacivertlilerin takımın başına getirdiği 67 yaşındaki deneyimli hoca, İstanbul'a sabaha karşı geldi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile birlikte Portekiz'den uçağa binen Jesus, TSİ 01.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Oğlu ve iki yardımcısıyla birlikte İstanbul'a gelen Jesus, daha sonra kendisini bekleyen helikopterle konaklayacağı otele hareket etti.

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İlk transfer iddiaları Portekiz'den geldi: 7 isim birden

Portekiz basınında yer alan haberlerde Jorge Jesus’un, Estoril takımından Andre Franco ve Joao Carlos’u da Fenerbahçe’ye getirmek istediği ileri sürüldü.

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24 yaşındaki orta saha oyuncusu Franco, geçen sezon Estoril’de 32 maçta 11 gol 4 asist yaparken, Coimbra’da kiralık forma giyen Carlos, 34 resmi karşılaşmada 18 gol, 1 asistle oynadı.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye getirmesi yüksek ihtimal olarak görülen diğer isimlerin ise Al Musrati, William Carvalho, William Arao, Bruno Henrique, Slimani olduğu iddia edildi.

Kendi markasını yarattı

Dünya çapında tanınan bir teknik direktör olan Jorge Jesus, saha dışında ticarete yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Ad ve soyadının baş harflerinden oluşan ‘JJ’ markasıyla bir tekstil firması kuran ünlü teknik adam, tişört, şapka, şort gibi ürünlerden ciddi miktarda para kazanıyor.

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Mesaisi erken başlayacak

Katar'daki Dünya Kupası, sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek. Avrupa'nın 5 büyük liginde 2022 / 23 sezonunun başlama tarihi açıklandı. Süper Lig'de de başlangıcı 5 Ağustos olarak belirlendi. Yine Premier Lig, Bundesliga ve Fransa Lig 1 de Ağustos'un ilk haftasında start alacak.

Bununla birlikte her yıl Eylül ayı ortasında başlayan Şampiyonlar Ligi grup maçları, 2022/23 sezonunda 6 Eylül'de açılış yapacak. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2021/22 sezonunu ikinci sırada tamamlasıyla birlikte Avrupa maçları takviminden 5-6 hafta önce sezona başlaması garantilendi..

Jorge Jesus yönetiminde toplanacak sarı lacivertlilerin 10-15 gün içinde hazırlıklara başlaması bekleniyor.

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Flamengo'daki harika dönemi

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ülkesinden ve Avrupa'dan ayrılarak Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'yla anlaşınca futbol kamuoyundan birçoklarını şaşkınlığa uğratmıştı. Ancak tecrübeli teknik direktör, Brezilya ekibiyle kaldırmadık kupa bırakmadı. Takımla ilk sezon 24 maçlık bir namağlup serisi yakalayan Jesus, ardından Brezilya Serie A, Copa Libertadores, Brezilya Süper Kupası, Taça Guanabara ve Güney Amerika Süper Kupası olmak üzere kazanabileceği tüm turnuvaları domine etti.

Jorge Jesus'un kariyeri

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

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Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldıÇ

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonluklar yaşayan Jesus, lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer

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