Jorge Jesus Fenerbahçe'de neler yapabilir? Portekizli gazeteci Nuno Martins'e sorduk! Oyun planı, Mesut Özil gibi yıldızlarla ilişkisi, şampiyonluk baskısı...

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Süper Lig'de sezonu Trabzonspor'un ardında ikinci tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynama hakkı elde eden Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de katıldığı yayında teknik direktör konusunda önemli açıklamalar yapmıştı. Koç, takımın başına ya Jorge Jesus'un geleceğini ya da İsmail Kartal ile devam edeceklerini söylemişti.

"İsmail Kartal'ı konuşalım önce... İsmail Hoca göreve gelirken para pul konuşmadı, kayıtsız şartsız geldi. Gelecek sezon için dünya çapında üst düzey bir hoca aradığımızı biliyordu. İsmail Hoca bir saniye aksamadı, demotive olmadı. Takımı ayağa kaldırdı. İsmail Kartal şapka çıkarılacak iş yaptı. Ben kendi açımdan kendisine müteşekkirim. 17-18 haftalık performansı nedeniyle kendisine ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geldiğimiz noktada artı eksi her şeyi değerlendirmemiz lazım. Baskı az iken tek kulvarda mücadele etmek başka."

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Bizim şu an çalışabileceğimiz iki isim var. Biri doğal olarak İsmail Kartal. Diğeri de Jorge Jesus. Biz kimi seçersek seçelim, bizim taraftarımız yine mutsuz olacak. Acelemiz yok. Pazartesiye kadar açıklayabiliriz. Jorge Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. Şu anda tek adayımız Jesus. Löw'le görüştük, hocalığa dönüp dönmeme konusunda karar veremedi. İsmail hoca zaten kadroyu çok iyi biliyor. Jesus de 2,5 aydır takımı inceliyor. İlginç olan bir şey var, ikisinin de raporlarında önemli benzerlikler gördük. Ali Koç / Fenerbahçe Başkanı

PORTEKİZLİ GAZETECİ NUNO MARTINS'TEN SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR

Portekiz'in Record gazetesinde muhabirlik yapan, Benfica'yı ve Jorge Jesus'u yıllardır yakından takip eden gazeteci Nuno Martins, Spor Arena'nın Jorge Jesus ile ilgili sorularını yanıtladı.

Jesus'un Fenerbahçe'sinden nasıl bir oyun anlayışı beklemeliyiz?

Jorge Jesus kariyerinin başında Barcelona'daydı ve Johan Cruyff'un takımını izliyordu. Barcelona'nın üçlü savunma sisteminin kendisine ilham verdiğini hep söyler. Portekiz Ligi'ndeki ilk sezonunda üçlü savunma tercih etti, daha sonra 4-4-2'ye döndü ama Benfica'da üçlü savunmaya geri döndü ve başarılı da oldu. Geçen yıl verdiği bir demeçte 'Kariyerimi yakından takip edenler bilir ki 35 yıl önce Amora'da kariyerime üçlü savunmayla başladım. Gizlisi saklısı olmayan, gayet açık bir sistem ama aynı zamanda birçok varyantı da birlikte kullanabildiğiniz bir diziliş.' ifadelerini kullanmıştı. Dolayısıyla Fenerbahçe'de de üçlü savunma yapmayı deneyebileceğini düşünüyorum.

Fenerbahçe'de Mesut Özil gibi yönetilmesi zor olabilecek bir yıldız var. Jesus'un oyuncu ilişkileri nasıl? Teknik direktör olarak artı-eksi yönleri neler?

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Jorge Jesus talepkar, mükemmeliyetçi bir teknik adam. Oyuncularından üst seviyede çok şey ister. Onunla çalışmak kolay değildir. Geçen sezon Benfica'da Otamendi, Lucas Verissimo ve Gilberto ile sorunlar yaşadığı iddia edilmiş, Jesus haberlerle ilgili şunları söylemişti: Ben bir teknik direktörüm, oyuncuların hocasıyım ama öncelikle Benfica'nın çıkarlarını savunmak içn buradayım. Çocuklarımla da benzer bir ilişkim var. Önce bir babayım, sonra onların arkadaşıyım. Oyuncularımla da böyle. Öncelikle ben bu takımın teknik adamıyım, onlar ise oyuncu, daha sonra ise hepimiz arkadaşız. Benim nasıl bir insan olduğumu hepiniz iyi biliyorsunuz. Artık beraber çalışmadığım birçok kişiyle sıkı dostluk dağlarım var."

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Jesus ile çalışmak kolay olmasa da onunla çalışan futbolcular teknik adamlık becerilerini ve taktiksel organizasyonunu sık sık övüyor. Pablo Aimar ondan çok şey öğrendiğini söyler.

Fenerbahçe'ye transfer etmek isteyeceği oyuncular kim olabilir?

Jesus tanıdığı oyuncularla çalışmayı sever. Birçok teknik adam da böyledir. Jesus'un Benfica'dan eski oyuncusu Seferovic'i istediğini duyuyorum. Estoril'den Andre Franco'yu da beğendiğini ve istediğini biliyorum.

Fenerbahçe 8 sezondur şampiyon olamıyor ve bu konuda camia baskısı çok yüksek. Jesus bu süreci yönetebilir mi? Olası kötü başlangıçta taraftarın göstereceği tepkilere cevabı nasıl olur? Bu baskı Jesus'u nasıl etkiler? Ekstra movitasyon sağlar mı?

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Türkiye Ligi'nde çok fazla baskı olduğunu biliyorum. Taraftarlar çok tutkulu ve hırslı... Ama Jorge Jesus çok tecrübeli bir teknik adam. Flamengo'yu çalıştırırken baskıyla nasıl baş ettiğini çok iyi biliyoruz. Brezilya da Türkiye gibi baskının yüksek olduğu bir ülke ve Flamengo de bu ülkenin en çok taraftara sahip olan takımı. Jesus'un zorlanacağını düşünmüyorum.

Fenerbahçe'de son dönemde Arda Güler'in performansıyla birlikte taraftarın genç oyuncu izleme arzusu var. Altyapıdan gelen başka yetenekler de var. Göreve gelmesi halinde Arda Güler gibi gençlere güvenecek mi? Yoksa korumak adına daha az mı sahaya sürecek?

Açık konuşmak gerekirse Jesus genç oyuncuları sahaya sürmeyi çok sevmez. 'Olmuş' oyuncularla oynamayı tercih eder. Genel olarak böyle olsa da Benfica'da, Sporting'de ve Flamengo'da bazı genç oyuncuları parlattı.

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Süper Lig'de son 15 şampiyonluk yerli teknik adamlarla geldi. 2006-07 Zico'dan bu yana şampiyon olabilen yabancı teknik direktör yok. Aragones, Mancini, Prandelli, Bilic, Vitor Pereira, Phillip Cocu, Rijkaard, Carlos Carvalhal gibi isimler şampiyonluk yaşayamadı ve gönderildi. Jesus burada şampiyon olabilir mi?

2009'da Benfica'nın başına ilk geçtiğinde takım 2005'ten beri şampiyon olamamıştı. Jesus ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Türkiye'de her şey oyunculara ve Jesus'a verilen ortama bağlı. Kolay adapte olması halinde zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Yerli teknik adamlar için ligi bilmek önemli bir avantaj, bunu yadırgamıyorum ama Jesus'un Flamengo'ya girip çok başarılı olduğunu unutmamak lazım.