Son Dakika: Jorge Jesus Fenerbahçe için bugün İstanbul'da! Sözleşme detayını paylaştılar... Mesai çok erken başlıyor

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Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu... Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, devre arasından bu yana Alman teknik adamn Joachim Löw ile temaslar kurarak bu ismi İstanbul'a getirmeye çalıştı. Ali Koç, ünlü teknik adamla birçok kez görüşmeler yaptı fakat Löw, tercihini bu yönde kullanmadı.

Sarı lacivertliler sezonun ikinci bölümünde yola İsmail Kartal ile devam etse de teknik direktör arayışlarını sürdürdü. Başkan Ali Koç, bizzat Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve ekibiyle görüşme gerçekleştirmişti. Koç'un Lizbon'da Jesus ile bir araya gelmesi, camiada ve taraftarlar arasında heyecan yarattı.

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Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın yanı sıra Portekiz’de yaşayan eski F.Bahçeli yönetici Emre Can’ın da katıldığı buluşmada taraflar prensipte el sıkışmıştı.

Nitekin sonraki süreçte görüşmeler hızlandı ve Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu.

PORTEKİZ BASINI DA DUYURDU: JESUS BUGÜN İSTANBUL'DA

Portekiz basını Jorge Jesus'un bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.

67 yaşındaki teknik adamın 1 yıllık sözleşmeyi imzalamak için iki asistanı João de Deus ile Márcio Sampaio ve avukat Luís Miguel Henrique ile birlike Türkiye'nin yolunu tutacağı aktarıldı. Haberde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme klasmanından başlayacağı, hazırlıkların da bu doğrultuda gerçekleşeceği ifade edildi.

Öte yandan Jorge Jesus'un diğer yardımcıları Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarıyla birlikte İstanbul'a gelecek.

JESUS'UN MESAİSİ ERKEN BAŞLAYACAK

Katar'daki Dünya Kupası, sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek. Avrupa'nın 5 büyük liginde 2022 / 23 sezonunun başlama tarihi açıklandı. Süper Lig'de de başlangıcı 5 Ağustos olarak belirlendi. Yine Premier Lig, Bundesliga ve Fransa Lig 1 de Ağustos'un ilk haftasında start alacak.

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Bununla birlikte her yıl Eylül ayı ortasında başlayan Şampiyonlar Ligi grup maçları, 2022/23 sezonunda 6 Eylül'de açılış yapacak. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2021/22 sezonunu ikinci sırada tamamlasıyla birlikte Avrupa maçları takviminden 5-6 hafta önce sezona başlaması garantilendi..



Jorge Jesus yönetiminde toplanacak sarı lacivertlilerin 10-15 gün içinde hazırlıklara başlaması bekleniyor.

ALİ KOÇ: KİMİ SEÇERSEK SEÇELİM, TARAFTAR MUTSUZ OLACAK

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz gün yeni teknik direktör konusunda yöneltilen soruya, "İsmail Kartal'ı konuşalım önce... İsmail Hoca göreve gelirken para pul konuşmadı, kayıtsız şartsız geldi. Gelecek sezon için dünya çapında üst düzey bir hoca aradığımızı biliyordu. İsmail Hoca bir saniye aksamadı, demotive olmadı. Takımı ayağa kaldırdı. İsmail Kartal şapka çıkarılacak iş yaptı. Ben kendi açımdan kendisine müteşekkirim. 17-18 haftalık performansı nedeniyle kendisine ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geldiğimiz noktada artı eksi her şeyi değerlendirmemiz lazım. Baskı az iken tek kulvarda mücadele etmek başka. Bizim şu an çalışabileceğimiz iki isim var. Biri doğal olarak İsmail Kartal. Diğeri de Jorge Jesus. Biz kimi seçersek seçelim, bizim taraftarımız yine mutsuz olacak. " şeklinde cevap vermişti.

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Jorge Jesus'un Flamengo'daki Harika Dönemi

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ülkesinden ve Avrupa'dan ayrılarak Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'yla anlaşınca futbol kamuoyundan birçoklarını şaşkınlığa uğratmıştı. Ancak tecrübeli teknik direktör, Brezilya ekibiyle kaldırmadık kupa bırakmadı. Takımla ilk sezon 24 maçlık bir namağlup serisi yakalayan Jesus, ardından Brezilya Serie A, Copa Libertadores, Brezilya Süper Kupası, Taça Guanabara ve Güney Amerika Süper Kupası olmak üzere kazanabileceği tüm turnuvaları domine etti.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Portekizli teknik adamın 2.5 aydır takımı incelediğini kaydeden Koç, "Jorge Jesus ile sadece Yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. Jorge Jesus ile anlaşmadık. Joachim Löw'e de gittik görüştük. Karar veremedi, hocalığa dönüp dönememe konusunda karar vermedi. 4-5 transfer yapabiliriz. İsmail Hoca zaten kadroyu ezbere biliyor. Jorge Jesus da 2,5 aydır takımı inceliyor." sözleriyle 4-5 transfer yapabileceklerinin sinyalini vermişti.

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JORGE JESUS'UN KARİYERİ

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldıÇ

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonluklar yaşayan Jesus, lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim.

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