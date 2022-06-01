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Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ekibi neden gecikmeli geliyor? Transfer detayı...

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Ekip
Son Dakika: Fenerbahçede Jorge Jesusun ekibi neden gecikmeli geliyor Transfer detayı...

Jorge Jesus, Benfica ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe’ye imza atmaya hazırlanıyor. Portekizli teknik adama İstanbul’da ilk etapta 2 yardımcısı, Joao de Deus ve Sampaio eşlik edecek. Ardından ekibinin 5 üyesi daha gelecek.

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Fenerbahçe ’de uzun süren bekleyiş sonunda bitti. Yeni teknik direktörün Jorge Jesus olması neredeyse kesinleşti. Portekizli teknik adamın avukatı Luis Henrique, hafta sonunda yönetimle son detayları konuşmuş ve her konuda anlaşma sağlanmıştı.

Jesus imza için, maaş almaya devam ettiği Benfica ile olan ve dün sona eren sözleşmesinin bitmesini bekliyordu. Tecrübeli çalıştırıcının bugün resmen Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olarak açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Jesus, Sarı-Lacivertliler’de kendi ekibiyle birlikte görev yapacak.

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Transfer çalışması rötarı

67 yaşındaki hocaya ilk etapta yardımcıları Joao de Deus ve Marcio Sampaio’nun eşlik edeceği öğrenildi. Bu ikili, kolları sıvayarak hemen Fenerbahçe mesaisine başlayacak.

Fanatik'te yer alan haberde, Jesus’un ekibindeki diğer 5 ismin ise transfer çalışmaları için yurt dışında oldukları, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecekleri kaydedildi.

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