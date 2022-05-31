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Fenerbahçe ile anlaşan Jorge Jesus için kazanmak yetmiyor! Portekizli hocanın parolası: Hücum | Transfer haberi

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer
Fenerbahçe ile anlaşan Jorge Jesus için kazanmak yetmiyor Portekizli hocanın parolası: Hücum | Transfer haberi

Gelecek sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, Jorge Jesus'u takımın başına getirme kararı aldı. Fenerbahçe ile anlaşan ve gece yarısı İstanbul'da olması beklenen 67 yaşındaki kurt hocanın kupalarla dolu kariyeri, gelecek adına sarı lacivertlileri umutlandırırken Portekizli çalıştırıcının tercih ettiği oyun tarzı da taraftarları heyecanlandırıyor.

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Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus'la anlaşmaya varırken başarılı çalıştırıcının futbola bakışı ve oyun mantalitesi şimdiden sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. 

Bugüne kadar 12 farklı takımda 16 kupa kazanan ve gittiği her takımda oyun anlayışıyla iz bırakan Jesus, futbolu bir şov olarak görüyor ve sürekli atak prensibini benimsiyor.

"KAZANMAK YETMEZ"

Yönettiği kulüplerde hücumcu ve tempolu bir takım yaratan Jesus, durağan bir oyun yapısını reddederken Brezilya'da çalıştığı dönemde yaptığı açıklamada, "Maçın bazı anlarında, geri çekilmek ve savunma yapmak anlaşılabilir. Benim için gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör Johan Cruyff’tur. Futbolda bir devrim yarattı. Kazanmak hiçbir zaman yetmez. Seyircilerden yüksek bir not almak, sanatsal oynamak ve galibiyeti her şeyiyle hak etmek önemlidir. Futbol bir şovdur ve şov gibi oynanmalıdır." sözleriyle galibiyetin tatminkar bir oyunla süslenmesinin önemine dikkat çekmişti.

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"TAKIMLAR HAREKETLİ, TEMPOLU OLMALI"

Güçlü ve atak bir futbol ortaya koymanın başarının anahtarı olduğunu belirten Portekizli teknik adam, kupalar kazandığı Flamengo'daki oyun stratejisiyle alakalı olarak "Futbolda pozisyon oyununu sevmiyorum. Bazı hocalar bunu tercih ediyor, onlara saygı duyuyorum. Bence takımlar hareketli, tempolu olmalı. Çünkü öbür türlü langırt oyunu gibi oluyor. Flamengo’da stratejim belliydi. Rakip savunmacılara güçlü bir şekilde pres yapar ve savunma hattını orta sahaya çıkarırdık. Böylece tüm takımı ileri iterdik. Rakibi orada boğmak ve rakip kaleye yakın noktada top kazanmaya çalışırdık." açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe ile anlaşan Jorge Jesus için kazanmak yetmiyor Portekizli hocanın parolası: Hücum | Transfer haberi

ROTASYONU TERCİH ETMİYOR

Ofansif takımlar yaratan ve genelde 4-4-2 formasyonunu benimseyen Jesus, sürekli rotasyon yapmayı doğru bulmadığını ise şu sözlerle ifade ediyor: "Rotasyonu pek sevmiyorum. Elbette oyuncuların fiziksel yapılarını önemsiyorum. Eğer maçlar arasında 3-4 gün gibi bir süre varsa rotasyon yapmak doğru gelmiyor. Eğer bu süre iki günse evet rotasyonu kabul edebilirim."

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DÜNYA FUTBOLUNA BİRÇOK OYUNCU KATTI

Kupalar kazandığı Benfica'da zaman zaman bazı yıldızlarla sorun yaşayan Jorge Jesus, dünya futboluna birçok yıldızı kazandırarak da kulübüne ekonomik yönden artı katmayı başardı.

Portekiz ekibini çalıştırdığı dönemde Jorge Jesus; Di Maria, Bernardo Silva, David Luiz, Oblak, Witsel, Matic, Oscar Cardozo, Gaitan, Javi Garcia, Salvio gibi birçok ismi dünya futboluna kazandırdı.

BENFICA'DA EN BAŞARILI DÖNEMİNİ YAŞADI

Deneyimli teknik adam, 2009'da Benfica'nın başına geçti ve kariyerindeki en parlak dönemi Benfica ile yaşadı. Jesus, Benfica'yı ilk sezonunda 5 yıl aranın ardından lig şampiyonluğuna taşırken toplamda 3 lig kupası kazandı. Benfica ile 5 Portekiz Kupası zaferi yaşayan Jesus, toplamda 9 kupa kaldırırken iki kez de Avrupa Ligi'nde final oynattı.

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Fenerbahçe ile anlaşan Jorge Jesus için kazanmak yetmiyor Portekizli hocanın parolası: Hücum | Transfer haberi

BREZİLYA'DA TARİHE GEÇTİ

2019 yılında Brezilya ekibi Flamengo’nun başına geçen 67 yaşındaki teknik adam kupalara adeta ambargo koydu.

İlk yılında Flamengo ile River Plate'i 2-1 yenerek Copa Libertadores'i kazanan Jesus, daha sonra Brezilya ekibine 3 kupa daha kazandırdı.  Portekizli kurt hoca, bir Brezilya takımıyla uluslararası kupa kazanan ilk yabancı teknik direktör unvanının da sahibi oldu.

JORGE JESUS'UN KARİYERİ

Jorge Fernando Pinheiro Jesus, 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica, Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

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Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıyla başladı. Jesus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un; 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonluklar yaşayan Jesus, lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim.

JESUS’UN KUPA KOLEKSİYONU

· Braga: İntertoto 2008
· Benfica: 3 Primeira Lig, 5 Lig Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası
· Sporting: 1 Lig Kupası, 1 Portekiz Süper Kupa
· Al-Hilal: 1 Suudi Arabistan S. Kupası
· Flamengo: 1 Libertadores Kupası, 1 Brezilya Ligi, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Recopa Sudamericana

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer

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