Son Dakika: Jorge Jesus, İstanbul'a geldi! Helikoptere binerken görünmez kaza...

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Fenerbahçe’nin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus, sarı lacivertli kulüple sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ait özel uçakla Lizbon havalimanından yola çıkan ve 4 saat yolculuk yapan 67 yaşındaki deneyimli teknik adam TSİ 01.45’te İstanbul’a vardı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve kulüp görevlisi Can Gebetaş ile birlikte yolculuk yapan Jorge Jesus’u, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da sarı lacivertli yöneticiler karşıladı.

Portekiz’den oğlu ve iki yardımcısıyla birlikte İstanbul’a gelen Jesus’un uçaktan indikten sonra helikopterle kalacağı yere götürüldü. Jesus’un, önümüzdeki günlerde son görüşmeleri yaptıktan sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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HELİKOPTERE BİNERKEN DÜŞÜYORDU



Öte yandan deneyimli teknik adam uçtaktan indikten sonra helikoptere binmek isterken küçük bir kaza yaşadı. Portekizli teknik direktör, elindeki çantalarla birlikte helikoptere binmek üzereyken dengesini sağlayamadı. Son anda helikopterin kapısına çarparak duran Jesus’un koltuğa otururken ayağını tuttuğu görüldü.