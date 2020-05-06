Son Dakika | Nihat Özdemir Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı! Maçlar ne zaman oynanacak?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu...

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

Devletimizin aldığı kararlarla, sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından, maçlarımızı seyircisiz oynattık. İlk ölümlü vakalar sonrasında ise liglerimizi erteledik.

Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplere ve kamuoyuna duyuracağız. Koronavirüs salgın bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen hala etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Her gün daha iyiye gidiyoruz.

Salgın süresinde Türk futbolunun selametini düşündük. Kulüplerimizin etkilenmemesi için elimizden geleni yaptık. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile sürekli konuştuk. Süper Lig kulüplerinin yanı sıra alt lig kulüpleriyle de görüştük. UEFA ve FIFA ile görüştük. Devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz.

NİHAT ÖZDEMİR, SÜPER LİG'İN BAŞLANGIÇ TARİHİNİ VERDİ!

Şimdilik olma kaydıyla elimizde değişik senaryolarımızın da bulunduğunu belirterek ertelenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde başlatma kararı aldık.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İÇİN...'

İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayı sonunda tamamlayacağız. Kupalarımızı sahada vereceğiz ve Ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız.

'ANA HEDEFİMİZ SAĞLIK'

Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bunları bakanlıklarımızla paylaştık. Yarın Sağlık Bakanlığımıza başvuracağız ve onların bize verecekleri sistem içinde liglere başlayıp sezonu bitireceğiz. Ana hedefimiz sağlık. En iyi çözümü bularak yola devam edeceğiz. Ankaragücü'nde bir virüs saptanmıştır. Bundan sonraki yolumuza Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararlarıyla devam edeceğiz. Kendi başımıza karar almayacağız. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararları biz TFF Bilim Kurulu olarak yorumlayıp yolumuza devam edeceğiz.

Maçlar nasıl oynanacak? Hangi şehirlerde oynanacak? Türkiye Kupası ne olacak? Bunlarla ilgili planınız var mı?

Bizim planımız var ama tek başına bunlar yeterli olmaz. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararları neticesinde TFF Bilim Kurulumuzun alacağı kararlarla yolumuzu çizeceğiz. Planlarımız hazır. Önceliğimiz sağlık.

Lig başladığında ilerleyen haftalarda oyuncular sürekli tesislerde kalmayacak. Evlerinde veya dışarıda enfekte olma ihtimalleri var. Bir oyuncu bütün takıma yayabilir. Biz takımda 8-10 oyuncuda pozitif çıkarsa ligi durdurur musunuz?

Bizim öyle bir planımız yok ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Önemli olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun katılımıyla TFF Bilim Kurulu olarak yayınlayacağımız Maç Oynama Protokolü rehberimiz olacak. Kulüplerimizin bu protokole dikkat etmesi lazım. Her tedbire rağmen pozitif vaka çıkarsa Sağlık Bakanlığı ile görüşüp ona göre karar vereceğiz.

Yayıncı kuruluşla ilgili son durum nedir?

Hepimizin bildiği gibi beIN SPORTS ile 5 yıllık sözleşmemiz var. 3. yılı dolduruyoruz. İki yıl daha var. Hedefimiz 5 yıllık süreci tamamlamaktır. Görüşmeleri yapıyoruz. Bütün ticari şirketlerde olduğu gibi beIN SPORTS da gelir kaybına uğramıştır, aynı kulüplerimiz gibi. Bunun için beIN SPORTS'un sezon sonuna kadar bize ödeyeceği 588 milyon TL'lik bir rakam var. Ligler başlarsa onlar da ödemelere hız verecek ve bunu tamamlayacak. Biz yolumuza onlarla birlikte yürümek istiyoruz.

''26 TEMMUZ'DA LİGİ BİTİRMEK İSTİYORUZ''

Hedefimiz 12-13-14 Haziran'da ligi başlatmak. Eğer başlarsak 26 Temmuz'da ligi bitirmek istiyoruz. 7 tane hafta sonu 1 tane hafta içi maç oynayarak sezonu 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Bu şekilde olursa Ağustos ayını tatil dönemi yapabiliriz. Bilindiği gibi EURO 2020 2021'e ertelendi. Takvimde sarkmalar olacak. Bütün her şeyi göz önüne alarak biz de yeni sezon için kararımızı verip duyuracağız.

''SÜPER LİG'DE 14 TAKIM LİGLERİN OYNANMASINI İSTİYOR''

Tek şehirde futbol oynamak hiçbir zaman TFF'nin önüne gelmedi. Bizim hedefimiz ligleri herkesin kendi stadında oynayarak tamamlanmasını istemektir. Liglerin oynanmasını veya oynanmasını kimler istiyor bunu bilmiyorum. Yapmış olduğumuz görüşmeler içinde Süper Lig'de 13 hatta 14 takım liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig takımlarından ise 18 takımım 11'i ligin oynanmasını istiyor

TFF'nin Futbola dönüş protokolü uygulanabilir mi?

Biz futbola dönerken en az hasar göreceğimiz protokolü yayınladık. Kulüplerin buna uymasını istedik. Bu protokol sadece TFF Sağlık Kurulunun hazırladığı protokoldü. Artık Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göndereceği yeni bir protokol yayınlayacağız. Buna uyulması gerekiyor. İnşallah bu yeni protokole uyarak sezonu bitireceğiz.

''DAHA 35 GÜN VAR, ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ''

Geçen haftaki şartlarla bugünkü şartlar bir değil. Her gün iyileşme yönünde hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Liglerin başlama tarihi 12 Haziran. Daha 35 gün var. Ben inanıyorum ki 35 gün değil 15 güne sağlık olarak daha iyi hale geleceğiz. THY de uçuşlarına 25 Mayıs gibi başlamayı planlıyor. 35 gün sonra Türkiye'nin nasıl olacağını soruyorsunuz. Ben inanıyorum ki çok daha iyi olacağız. Seyahat etme fırsatlarımız olacak, otellerimiz açılacak.

Alt liglerde fiziki zorluklar olacak. Plan nedir?

Türkiye'de fiziksel yeterlilik anlamında çok iyi stadyumlarımız ve illerimiz var. Olmayanlar da var. Bilim Kurulu çalışmaları yürütürken biz de bütün kulüplerle görüşüp şartlara bakacağız. Hangi şartlarda futbol oynanır? Hepsine bakacağız. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçları saat 3:00'da başladı. Bu zor bir süreç bunu bir şekilde atlatmak istiyoruz. Sıcaklık, hava durumu, fiziki şartlar. Hepsini masaya yatırıp yol haritası belirleyeceğiz.

UEFA ile istişareniz ne durumda? Şampiyonlar Ligi'nin geri kalan maçları için bir talep oldu mu?

TFF Başkan Yardımcımız Servet Yardımcı, aynı zamanda UEFA yönetim kurulu üyesi. Mete Düren bizim de UEFA'nın Sağlık kurulunda. Bütün bu arkadaşlarımız devamlı olarak UEFA ile görüşmektedir. UEFA liglerin Temmuz sonuna kadar bitilmesini istiyor. UEFA ve Ağustos'ta kendi kupalarını oynatıp bitirmeyi hedefliyor. UEFA'nın bu ay sonunda bir toplantısı var. 25 Mayıs'a kadar bütün Avrupa liglerinin nasıl sonlanacağına kadar federasyonlardan cevap bekliyor. O toplantıya kadar her şey ortaya çıkmış olacak. Belarus futbola devam ediyor. Hollanda ve Fransa ligleri bitirdi. Almanya'da Merkel'in onayıyla 22 Mayıs'ta oynayacak. Biz de bugün geri dönüş tarihimizi açıkladı. Burada önemli olan İspanya, İtalya ve İngiltere ligi. Dün İtalya Spor Bakanı açıklama yaptı ve ligleri oynayarak bitirmek istiyoruz dedi. İnanıyorum ki nasıl ülkemiz sağlıkta başarılı olduysa sporda ve futbolda da başarılı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz.

Fatih Terim, Beşiktaş maçı sonrası 'Canımızdan önemli değil. Ligleri iptal edelim' demişti. Oynamak istemeyen kulüplerden birisi Galatasaray mı?

14 takım istiyor demem bir tahmindi. Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ile her gün görüşüyoruz. 12-13-14 takım liglerin oynanmasını istiyor. Ligler oynanırsa yayıncı kuruluştan 588 milyon Tl almamız söz konusu. Aldığımızda da bunu takımlara dağıtacağız. Takımlarımız oynayarak para kazanacaklar. Seyircisiz oynanan 26. hafta çok tartışıldı. Biz geriye bakmak istemiyoruz. Tek hedefimiz ligi oynayarak tamamlatmak. Tabii ki seyircisiz oynatılacak. Şampiyonlar ligi finali için üzerimizde bir baskı yok. Ligi Temmuz sonunda bitirmek istiyoruz. Ağustos'a sarkabilir mi? Sarkabilir. Ağustos ortasına kadar sarkabilir sorun yok.

Yabancı sınırı için karar almayı düşünüyor musunuz?

Her şey normal devam etseydi bazı değişiklikler yapacaktır ancak bu dönemi yaşadıktan sonra her şey değişecek. Kulüplerimizle görüşerek bu konuda bir karar alacağız. Acele etmeyeceğiz. İstişare ederek bir karar alacağız.

Siz bir futbolcu olsaydınız tam motivasyonla oynayabilir miydiniz?

Bu süreçte ne kendi iş hayatımı ne de TFF Başkanlığımı ihmal etmedim. Görevim neyse yapmaya çalıştım. Futbolcularımızın da görevi sahaya çıkıp futbolunu oynamak. Bunun için ellerinden gelen her türlü imkanları kullanmalılar. Sosyal hayatlarına dikkat etmeliler. Virüsten korunarak sahaya çıkıp elinden gelen mücadeleyi göstermeliler.

Salgında çok iyi bir gelişme olursa 4-5 hafta kala maçların seyircili oynanma ihtimali olur mu?

Bugün şartlar bu şekilde olduğu için bu kararı aldık. Allah'a dua edelim kalan 8 haftanın 4 haftasını seyircili oynayalım. Bu bizim duruma göre alacağımız bir karardır. Kulüplerimiz de bu karara uyacaktır. Şartlar düzelirse son 4 hafta seyircili maçlara dönebiliriz.

Maçlardan önce PCR testi yapılması öngörülüyor. Bunu herkese yapılması mümkün mü?

Sağlık Kurulumuzun aldığı kararları harfiyen uygulayacağız. Uygulamazsak bu ligleri başlatmazlar. Ne gerekiyorsa o yapılmadan maçların oynanmasına devlet müsaade etmez. Salgındaki bu kadar başarıya uyan devletimiz maçlar için bunu bozmaz. Biz de bu kuralları uygulayacağız.

Temmuz ayında maçların sıcaklıkla ilgili saat uygulaması çalışmanız var mı?

TFF'de maç planlama konusunda nemli bir ekip var. Onlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Maçlar hangi saatte, hangi günde oynanır. Hepsine bakacaklar. Yayıncı kuruluşla da konuşarak programı yapıp yolumuza devam edeceğiz.

Böyle bir dönemde TFF Başkanı olduğunuz için kendinizi şanslı görüyor musunuz?

Ben böyle bir yaşta bu salgınla karşı karşıya geldiysem kendimi şanslı görmem. Devam edebilseydik 1-2 hafta içinde şampiyon belli olacaktı. Kupaları verrmeye başlayacaktır. Liglere yükselenler belli olacaktı. Sezonu bitirme günlerindeyiz. Bunun ardından Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacaktı. Ardından EURO 2020 başlayacaktı. Bunları kaçırdığım için kendimi şanssız görüyorum.

Futbola dönüş protokolünün denetimi nasıl yapılacak? Uymayanlara ceza söz konusu mu?

Bu protokolü uygulamak bizim görevimiz. Hem TFF Sağlık Kurulu, Hem de Sağlık Bakanlığı bu denetimleri yapacak. Köylerde bile gerekirse denetim yapılacak.

Kararı neye göre verdiniz?

Dün Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştük. Sonra kendisi bir açıklama yaptık ve kararı federasyon verecek dedi. Ben o toplantıda bakana yol haritamızı sundum. Bu sabah da yönetim kurulunda toplandık. Yol haritamızı paylaşıp bakanla konuşmamızı anlattım. Oy birliğiyle bu kararı aldık.

Kötü senaryoda ligleri durdurmak veya yeniden askıya almak gerekirse senaryolar ne olacak?

Elimizde 10 senaryo var. Başlama gününe 25 gün var. 45 gün önce ligleri durdurmuştuk. İnşallah 35 gün sonra ülkemiz daha iyi durumda olacak. Liglere başladık büyük problemler oldu, 2. dalga oldu. Ara vermemiz gerekti ya da gerekmedi. Buna bir şey diyemem. O günkü şartlara göre karar vereceğiz. Kimi şampiyon yaparız, kimi Şampiyonlar Ligi'ne yollarız. Bunları konuşmadık. Çünkü gündemimizde yok. O gün bu gelişmeler olursa oturur düşünerek ve danışarak gerekli kararları alırız.

Futbolu başlatma kararı vererek bütün sorumluluğu alıyor musunuz?

Bu kararı alacak tek kurum TFF'dir. Biz bugün toplandık ve bu kararı aldık. Sorumluluk derken biz liglerin başlamasına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan aldığımız görüşlerle karar verdik. Hazırlayacağımız protokole kulüplerimizin uymasını istiyoruz. Bu protokole uyulması halinde inanıyorum ki herhangi bir olay yaşamadan ligleri götürürüz. Liglerde bir olay görürsek oturup yeni kararlar almak için görüşeceğiz.

İlk günlerde gelen eleştirilerden dolayı kırgınlık var mı?

Biz görevimizi yapıyoruz. Bizi eleştiren çok var. Sosyal medyadan yazanlar da var. Biz Türk futbolu için en doğrusu için çalışıyoruz. Üzüldüğümüz durumlar oluyor tabii ki ama işimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. İnşallah liglerimizi en iyi şekilde sorunsuz tamamlayacağız. Bu işimiz hayatın bir parçası.

Basın mensupları maçlara katılabilecek mi? Bir kısıtlama olacak mı?

Basın mensupları maçlarda yerlerini alacak ama akreditasyon süreci olacak. Sayılarda ve oturma düzenlerinde değişiklik olacak. Basınsız futbol maçı olması söz konusu olamaz. Sayılara dikkat edeceğiz. Sizlerin de test yapmanız gerekebilir.

Şampiyonlar Ligi finali için Avrupa'dan da taraftarlar gelip maçı seyredemeyecek mi?

Ağustos ayının sonlarında oynanacakmış gibi bir plan var. Bugünden o maçın seyircili mi seyircisiz mi oynayacağını bilemiyorum. İnşallah o zamana seyahatler açılır da Şampiyonlar Ligi finali ve yeni sezon seyircili şekilde oynanır. Bunlar sadece netice. Haziran'ı ve Temmuz'u yaşayıp göreceğiz.