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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nihat Özdemir, 2019-20 sezonunu 26 Temmuz tarihinde bitirmek istediklerini ve Ağustos ayında verilecek tatilin ardından yeni sezonun başlamasını planladıklarını ifade etti.

Nihat Özdemir'in açıklamaları doğrultusunda Süper Lig'de 2020-21 sezonun Ağustos ayından sonra başlaması bekleniyor.

Nihat Özdemir'in 2020-2021 sezonuna dair yaptığı açıklama şu şekilde:

"7 tane hafta sonu, 1 tane hafta içi maç yaparak bu sezonu 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Yeni sezon için çalışma yapmadık ama Ağustos ayında tatil dönemi olarak düşünüyoruz. Tekrardan duruma göre bir çalışma yapacağız."

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