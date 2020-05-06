Son Dakika | TFF'nin kararının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı hakkında konuştu ve şu sözleri kullandı;

''Bilim Kurulu'nda görüşülen TFF kararıyla ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı bugün. Özellikle futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Burada kararı vermesi gereken federasyonun olduğunun altını çizmiştim. Federasyonun özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini söylemiştim.

Biz şu dönemde federasyonun bir sağlık kurulu olduğunu biliyoruz. Kendilerinin bir çalışması olduğunu da biliyoruz. Özgür kendi iradeleriyle federasyon zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur. Federasyon bu kararı alıyorsa sorumluluk da federasyonundur.