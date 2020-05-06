Bir futbolcuda corona virüs çıkarsa Süper Lig duracak mı? Nihat Özdemir açıkladı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, corona virüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in başlama tarihini 12-13-14 Haziran olarak bitiş tarihini ise 26 Temmuz olarak açıkladı.



FUTBOLCUDA CORONA VİRÜS ÇIKARSA LİG DURACAK MI?

Nihat Özdemir, "Ankaragücü'nde bir futbolcunun testi pozitif çıktı. Lig oynanırken benzer bir durum olursa reaksiyonunuz ne olacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bizim ligi durdurmak gibi bir planımız yok ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Önemli olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun katılımıyla TFF Bilim Kurulu olarak yayınlayacağımız Maç Oynama Protokolü rehberimiz olacak. Kulüplerimizin bu protokole dikkat etmesi lazım. Her tedbire rağmen pozitif vaka çıkarsa Sağlık Bakanlığı ile görüşüp ona göre karar vereceğiz. Hangi futbolcuda corona virüs çıkarsa o kalan maçlarda olmayacak. Lig aynen devam edecek. Coronalı futbolcu ligi etkilemeyecek."





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