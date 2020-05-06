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Haber Giriş: 06.05.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Son Dakika |12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de 27. hafta programı

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Son Dakika |12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de 27. hafta programı
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarının başlangıç tarihi açıkladı. Gözler kalan haftalara çevrildi. İşte Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlar ve son puan durumu...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçların 12, 13, 14 Haziran'da başlayacağını ve 26 Temmuz tarihinde sona ereğini söyledi.

Özdemir, ayrıca Ağustos ayında da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağını ve yayıncı kuruluş ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından gözler Süper Lig'de 27. hafta maçlarına çevrildi. İşte 12-13-14 Haziran'da oynanacak karşılaşmaların programı;

Antalyaspor - Alanyaspor
Antalyaspor - Alanyaspor
Denizlispor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Sivasspor
Göztepe - Gençlerbirliği
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Kayserispor - Gaziantep FK
Konyaspor - Başakşehir FK
MKE Ankaragücü - Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

Puan Durumu

Son Dakika |12 Haziranda başlayacak Süper Ligde 27. hafta programı

 

Son Dakika |12 Haziranda başlayacak Süper Ligde 27. hafta programı

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