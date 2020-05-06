Son Dakika |12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de 27. hafta programı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçların 12, 13, 14 Haziran'da başlayacağını ve 26 Temmuz tarihinde sona ereğini söyledi.

Özdemir, ayrıca Ağustos ayında da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağını ve yayıncı kuruluş ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından gözler Süper Lig'de 27. hafta maçlarına çevrildi. İşte 12-13-14 Haziran'da oynanacak karşılaşmaların programı;

Antalyaspor - Alanyaspor

Antalyaspor - Alanyaspor

Denizlispor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Sivasspor

Göztepe - Gençlerbirliği

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Kayserispor - Gaziantep FK

Konyaspor - Başakşehir FK

MKE Ankaragücü - Galatasaray

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş



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