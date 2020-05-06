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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2020 - 14:50,Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig maçları şifresiz mi olacak? Nihat Özdemir açıkladı...

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de kalan maçların şifresiz yayınlanmasına ilişkin kararın yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a ait olduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de kalan maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir, bu konuyla ilgili kararın yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a ait olduğunu söyledi ve olayın hukuki boyutlarının olduğunun altını çizdi.

Özdemir ayrıca taraftarların maçları cafe ve restoranlarda izlemesine ilişkin ilgili önlemlerin alınacağını belirtti.

Nihat Özdemir'in şifresiz yayın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Yayıncı kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Kalan 4 takımla da görüşüyoruz. Yakında karar alıp açıklayacağız. Türkiye Kupası maçlarımız şifresiz yayınlanıyor ama beIN SPORTS çok büyük bir para ödüyor. Bu para da reklam gelirleri ve kutu satımından geliyor. Haklı olarak şifresiz olarak yayınladıkları halde hukuksal zorluklar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar para vermiş. Bazı insanlar da para vermeden evlerinden maç izliyor olacaklar. Hukuksal biz konu doğabilir buradan. Bunun kararını beIN SPORTS verecektir. Bazı maçlarda insanlar cafe ve restoranlarda kalabalık şekilde izlemek isteyebilir. Bunlarla ilgili de önlemler alınacaktır."

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