Son dakika... Galatasaray Alpaslan Öztürk transferini bitirdi! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray’da gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul öncesinde sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan Fatih Terim, yeni yönetimin önünü açmak için raporunu sunup Florya’dan ayrılmıştı. Şu anda kağıt üstünde bir teknik direktörü olmayan sarı kırmızılı kulüp, Göztepe’de büyük bir çıkış yakalayan ve sarı kırmızılılardaki performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen Alpaslan Öztürk ile masaya oturdu anlaşma sağladı.

İLK SEZON 5 MİLYON TL VERİLECEK

Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık kontrat konusunda el sıkışan Galatasaraylı kurmaylar, tecrübeli savunmacıya 3 sezon için toplamda 18 milyon lira ödeyecek. Aslan’dan ilk sezon için 5 milyon lira kazanacak olan Alpaslan Öztürk, ikinci sezon için 6 milyon lira, 2023-2024 sezonu için de 7 milyon lira kazanacak.

FATİH TERİM ÇOK İSTEMİŞTİ

Fatih Terim’in mevcut yönetime sunduğu 5 maddelik raporda, sarı kırmızılıların stoper bölgesi için yerli bir takviye yapması gerektiği yer almıştı. Alpaslan Öztürk’ün transferiyle beraber böylece tecrübeli teknik adamın raporunda yer alan tavsiyelerden birisi gerçekleşmiş oldu. Bununla beraber Fatih Terim, fiilen Galatasaray Teknik Direktörü olduğu dönem, Alpaslan Öztürk’ün transfer edilmesini istemişti.

İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Göztepe’deki etkili performansı sonrasında milli takıma davet edilen ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Alpaslan Öztürk, bu sezon Süper Lig’de 21 kez sarı kırmızılı formayı terletti. Tecrübeli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırırken, toplamda 6 kez sarı kart gördü ve hiç kırmızı kart görmedi.

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