Transfer dönemi, yeni sezon öncesi futbol kulüplerinin odağındaki konu olacak. Yaz transfer sezonu ile eksikliklerini giderecek olan takımlar, transferleri gerçekleştirmek üzere harekete geçecek. Peki, transfer sezonu ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?

TFF tarafından belirlenen transfer sezonu, yaz dönemi için henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan takvim dikkate alınırsa 1 Temmuz tarihinde sezonun açılması öngörülebilir.

LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak..