Transfer sezonu ne zaman açılacak?
Transfer sezonu ne zaman başlayacağı ile futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte kadrolarındaki açıkları kapatmak üzere hazırlıklara başlayan futbol kulüpleri, hazırladıkları kısa listelerdeki oyuncuların transferlerini gerçekleştirebilecek. Peki, transfer sezonu ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Transfer dönemi, yeni sezon öncesi futbol kulüplerinin odağındaki konu olacak. Yaz transfer sezonu ile eksikliklerini giderecek olan takımlar, transferleri gerçekleştirmek üzere harekete geçecek. Peki, transfer sezonu ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?
TFF tarafından belirlenen transfer sezonu, yaz dönemi için henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan takvim dikkate alınırsa 1 Temmuz tarihinde sezonun açılması öngörülebilir.
LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak..