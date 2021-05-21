Galatasaray'da Villarreal korkusu! UEFA Avrupa Ligi'ni alırlarsa...

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray’da gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul nedeniyle sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan Fatih Terim, raporunu sunup Florya’dan ayrılmıştı. Şu anda kağıt üstünde bir teknik direktörü olmayan sarı kırmızılı kulüp bu konuyu 19 Haziran’da gerçekleşecek olan genel kuruldan sonra çözüme kavuşturacak. Bu tarihe kadar da yeni sezon çalışmaları ile ilgili konular büyük bir belirsizlik içinde... İşte bu soru işaretleri içinde 26 Mayıs’taki Avrupa Ligi finali, Galatasaray için çok büyük önem taşıyor.

UNITED KAZANIRSA AÇILIŞ TEMMUZDA

Avrupa Ligi’ni kazanan takım Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Manchester United kupayı alırsa, kendi ligini ilk 4 içinde bitirdiği için 11. ülke (Türkiye) takımı kontenjanını kullanmayacak. Bu sayede Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne 4-5 Ağustos’ta başlayacak olan üçüncü ön eleme turundan başlayacak. Bu takdirde Galatasaray, sezonu da erken açmak zorunda kalmayacak. Ancak finali Villarreal alırsa G.Saray organizasyona 20-21 Temmuz’daki ikinci ön eleme turundan start vermek zorunda kacak. Bu da Aslan’ın sezonu 13-14 Haziran’da açması anlamına geliyor.

KAĞIT ÜSTÜNDE TEKNİK DİREKTÖR YOK

Şampiyonlar Ligi gelirleri ve katılım hedefi ile sezonu ön eleme maçlarından en geç 5 hafta önce açmayı planlayan Galatasaray, eğer Villarreal kupayı alırsa sezonu genel kurulunu gerçekleştirmeden, kağıt üzerinde bir teknik direktörü, teknik ekibi olmadan başlatmak zorunda kalacak. İşte bu nedenle 12 futbolcusunun kontratı sona eren, yeni teknik direktörü ve başkanının belli olmasını bekleyen Galatasaray’da, yeni sezona hazırlıksız yakalanmamak ve Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde hayal kırıklığı yaşamamak adına artık herkes Manchester United’ın kupayı kaldırmasına kilitlenmiş durumda.

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