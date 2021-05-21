Günün son dakika transfer haberleri (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) (21.05.2021)

DORUKHAN - LILLE Beşiktaş ile sözleşmesi son eren Dorukhan Toköz cephesinde çok önemli ve kritik gelişmeler yaşanıyor. Başarılı oyuncu tam Kadıköy'e yelken açtığı bir sırada Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille kulübünden ciddi bir teklif aldı. Dorukhan'ın bu teklif karşısında kararsız kaldığı ve en kısa sürede cevap vereceği öğrenildi. Gelişmelerden haberi olan Fenerbahçe ise hemen harekete geçerek Dorukhan ve menajeri ile temaslarını sıklaştırdı. Fener, bonservisi elinde olan Dorukhan'ı kadrosuna katarak hem Finansal Fair Play'de hanesine eksi yazmamak hem de orta sahaya çok güçlü bir alternatif katmayı hedefliyor. (Takvim)