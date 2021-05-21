Günün son dakika transfer haberleri (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) (21.05.2021)
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları başladı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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1
Güne damga vuran transfer iddialarını derledik. İşte oyuncular ve isimlerinin anıldığı kulüpler...
2
ALPASLAN ÖZTÜRK - GALATASARAY
Ali Naci Küçük - Galatasaray, Göztepe ile kontratı biten tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk ile anlaştı. Tesislerden ayrılmadan önce verdiği raporda yerli bir stoper takviyesi gerektiğini belirten Fatih Terim’in de istediği Alpaslan Öztürk, önümüzdeki sezon Galatasaray formasını sırtına geçirecek. Sarı kırmızılılar, Alpaslan'a toplamda 18 milyon lira ödeyecek.
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BEŞİKTAŞ'IN LARIN PLANI
Beşiktaş transfer stratejisini Cyle Larin'in satışı üzerine belirledi. Siyah-Beyazlılar'a geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz takımlarından Cyle Larin için teklif gelmişti. Ancak yönetim ve Sergen Yalçın şampiyonluk yolunda kayıp vermemek için bu satışa onay vermemişti. Siyah-Beyazlı Yönetim devre arası reddettiği teklif için bu kez menajerlere haber gönderdi… Kartal, 20 milyon Euro gelir bekliyor. Siyah-Beyazlılar, Kanadalı yıldız Cyle Larin'i hedeflediği rakama sattığı taktirde kiralık oyuncularını da elinde tutacak. Valentin Rosier'in ve Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak isteyen Beşiktaş böylece hedefine daha kolay ulaşabilecek. Sergen Yalçın da yönetime destek veriyor. (Takvim)
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RODALLEGA - MANİSA FK
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta rekor kırarak şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, transfer bombasını patlattı. Ege ekibi, Denizlispor'dan ayrılan ve ismi birçok Süper Lig ekibi ile anılan tecrübeli golcü Hugo Rodallega ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. (Fanatik)
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SORLOTH & HALİL - BEŞİKTAŞ
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Kara Kartal, ismi Trabzonspor ile de anılan RB Leipzig'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ve Galatasaray'da sergilediği performansla Milli Takım'a seçilen, bonservisi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. (TRT Spor)
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GUDJUFI'NIN MAAŞI BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın yeni transferi 16 yaşındaki Makedonyalı genç oyuncu Gudjufi'nin maaş detayları belli oldu. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen ve Makedonya Milli Takımı’nda alt yaş kategorilerinde forma giyen 2004 doğumlu sol kanat, 5 yıllık imza karşılığında 630 bin Euro kazanacak. İlk yılında aylık 8 bin Euro alacak. (Sabah)
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HAUGE - FENERBAHÇE
Emre Belözoğlu'nun, gelecek sezon için transfer listesinin ilk sırasına her iki kanatta oynayan bir futbolcuyu yazdığı öğrenildi. Belözoğlu bu konuda İtalya'daki bağlantılarını kullanarak harekete geçti. İtalya'nın Milan takımında oynayan Norveçli yıldız bu sezon toplamda 23 karşılaşmada oynarken 5 gol 1 asist üretti. 21 yaşındaki Hauge'nin Milan ile kontratı 2025 yılında sona eriyor. Emre Belözoğlu genç futbolcuyu kadroya kiralık olarak katmak için harekete geçti. (Fotomaç)
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CORNELIUS - TRABZONSPOR
Trabzonspor'un transfer listesindeki Danimarkalı forvet Andreas Cornelius için ikinci aşamaya geçildi. Kulüp adına görevlendirilen menajerler İtalya'da ilk teması kurup tekliflerini hem oyuncuya hem de Parma'ya iletmişti. Aradan geçen zaman içerisinde Trabzonspor'a resmi dönüş yapmayan Parma ve oyuncuyla yeniden temaslara geçmek isteyen bordo- mavililer, yetki verdiği menajerlerin Çizme'ye giderek transfere nokta koymaya çalışacağı öğrenildi. Ancak bu kez görüşmede sadece Cornelius olmayacak. Bonservisi Parma'da bulunan Gervinho'nun durumu da masaya yatırılacak. Bordomavili yönetim özellikle kanat forvet Gervinho konusunun kısa sürede netleşmesini bekliyor. (Sabah)
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SALİH UÇAN - GALATASARAY
Galatasaray'da seçim telaşı ile beraber transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor. Başkan adaylarının kendisiyle devam etme çağrısından memnun kalan Fatih Terim, transfer çalışmalarını da bizzat yürüyor. Deneyimli hoca son olarak transfer döneminin gözdesi konumunda bulunan Salih Uçan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Terim yıldız futbolcuya, “Gelecek sezon inşallah birlikte olacağız ama bizi biraz beklemen gerekiyor” dediği öğrenildi.. (Fotomaç)
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YENİ TAKIMINA İMZA ATTI
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Heracles Almelo, Süper Lig ekibi Gaziantep ile sözleşmesi sona eren Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ajax altyapısında yetişen Bilal, Hollanda'da Heerenveen ve Feyenoord, Türkiye'de ise Kayserispor ve Trabzonspor kulüplerinin formasını giydi.
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THOMAS HENRY - BEŞİKTAŞ
Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen siyah-beyazlılar, forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Beşiktaş'ta listenin başında ise Henry bulunuyor. Belçika basınında yer alan haberde Fransız golcünün, OH Leuven takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. 26 yaşındaki futbolcunun yeni durağının ise Beşiktaş olabileceği öne sürüldü. Kariyerinde bir üst basamağa çıkmak istediği aktarılan Henry için Beşiktaş'ın büyük bir şans olduğunun altı çizildi. Oyuncu bu sezon ligde 21 gol attı. (Fotomaç).
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KOITA - TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Koita'nın transferini duyurmak için Kasımpaşa ile olan sözleşmesinin 31 Mayıs tarihinde resmi olarak sonuçlanmasını bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Koita ile sürekli iletişim halinde olduğu ve gelecek sezonla ilgili kafasındaki planları oyuncuya da aktardığı ifade edildi. Sağ ve sol kanatta da başarılı bir şekilde oynayabilen yıldız bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra affedilen Koita kariyerinde Kasımpaşa'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda Fırtına için ter dökecek. (Fotomaç)
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DORUKHAN - LILLE
Beşiktaş ile sözleşmesi son eren Dorukhan Toköz cephesinde çok önemli ve kritik gelişmeler yaşanıyor. Başarılı oyuncu tam Kadıköy'e yelken açtığı bir sırada Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille kulübünden ciddi bir teklif aldı. Dorukhan'ın bu teklif karşısında kararsız kaldığı ve en kısa sürede cevap vereceği öğrenildi. Gelişmelerden haberi olan Fenerbahçe ise hemen harekete geçerek Dorukhan ve menajeri ile temaslarını sıklaştırdı. Fener, bonservisi elinde olan Dorukhan'ı kadrosuna katarak hem Finansal Fair Play'de hanesine eksi yazmamak hem de orta sahaya çok güçlü bir alternatif katmayı hedefliyor. (Takvim)
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MAKSIMOVIC - FENERBAHÇE
Yeni sezonda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermekte kararlı olan Fenerbahçe’den çok önemli bir transfer hamlesi geldi. Savunmanın göbeğinde Attila Szalai’ye 1. sınıf bir partner arayan Fenerbahçe, Napoli ile olan sözleşmesi sona eren Nicola Maksimovic’e teklif yaptı. Sırp stopere 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para teklif edilmesine karşın birçok Avrupa kulübü Sırp futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi. (Takvim)
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DIEGO COSTA - FENERBAHÇE
Geçtiğimiz sezon transferin en hareketli kulübü olan Fenerbahçe, 2021-22 öncesi de flaş isimler üzerinde duruyor. Emre Belözoğlu'nun kısa süre formasını giydiği Atletico Madrid'den takım arkadaşı Diego Costa ile daha önce görüştüğü haberlerinin üzerine bu kez de Sky Sports önemli bir iddiayı ortaya attı. Haberde; İspanyol golcünün Türkiye'den bir kulüple görüşme halinde olduğu ve önümüzdeki hafta işin resmileşebileceği ifade edildi. Sözleşmesinin sona erdiği Atletico'da bu sezon yalnızca 7 maçta süre alan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti. (Fotomaç)
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MELING - TRABZONSPOR
Roma'nın sağ beki Peres ile anlaşan Trabzonspor, sol bek için de çalışmaları hızlandırdı. Nimes'in Ligue 1'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından Meling için pazarlıklar başladı. Bordo-mavililer, 1.5 milyon euro'luk bir rakamla kapıyı çalarken, Fransız ekibinin 3 milyon euro istediği öğrenildi. Ancak bu rakamın aşağıya çekilme ihtimali çok yüksek. Çünkü Nimes küme düştü ve Norveçli savunmacı takımda kalmayı düşünmüyor. Sörloth ve Trondsen'in Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Meling, geçen sezon başında da Fırtına'nın radarındaydı. 25 lig maçında 2 gol, 3 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki Viking için şartlar zorlanacak. Bonservis pazarlığında çözüm bulunmazsa, opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak. (Fotomaç).