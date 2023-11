Özlenen Fenerbahçe geri dönüyor! Sakatlar iyileşti, sahada olacaklar...

Haberin Devamı

Fenerbahçe son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak girdiği milli aradan daha güçlü bir şekilde dönmeye hazırlanıyor. Özellikle savunma yaşanan sakatlık problemleri nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan, yoğun maç trafiğinin getirdiği yorgunluk nedeniyle 19’da 19 yaptığı performansının uzağında kalan Kanarya lige verilen arada toparlanma şansı yakaladı. Sarı lacivertliler, Karagümrük karşısında kısmen, Sivas önünde ise Becao hariç sakatlıklardan kurtulmuş, her mevkide alternatiflere sahip bir şekilde sahada yer alacak.

EDİN DZEKO GOLLERE DEVAM EDECEK

Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Bosna Hersek milli maçlarının oluşturduğu yoğun maç trafiği nedeniyle yorgun düştüğü şeklinde eleştiriler alan Edin Dzeko bu milli arayı çok iyi değerlendirdi. Bosna Hersek milli takımından affını isteyen Dzeko 4 gün çok iyi dinlendikten sonra Samandıra’da güç artırıcı performans antrenmanları yaptı ve kendini iyi bir seviyeye yükseltti. Karagümrük maçıyla yeni bir yükseliş trendi yakalamak isteyen Dzeko eski formuna ulaşarak gollere devam etmeyi hedefliyor.

TAM İYİLEŞMEDEN DÖNMEK İSTEMEDİ

Zimbru ile oynanan sezonun ilk resmî maçının 11. dakikasında stres kırığı yaşayan ve ligde 11 maç, Avrupa da 9 maç kaçıran bu sezon şu ana kadar sadece 12 dakika süre alabilen Emre Mor da nihayet formasına kavuşuyor. Artık tam olarak hazır olmadan sahalara dönmeyi istemediği bu yüzden de haftalardır sabırla tam iyileşip formunu yakalamak için çalıştığı öğrenilen yıldız futbolcunun “Sık sık sakatlanan veya ağrıyla oynayıp sahada yarı performans sergileyen bir Emre değil tam hazır ve fit durumda bir Emre sahada olacak” dediği öğrenildi.

EMRE MOR YENİ BİR TRANSFER GİBİ

Uzun süren sakatlığının ardından Trabzon maçında İrfan Can’ın sakatlığı sonrası 89. dakikada oyuna dahil olan Emre’nin bu hafta sonu oynanacak Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte yeni bir transfermiş gibi her şeyini sahaya yansıtmak istediği ifade edildi. Ağır sakatlıklar yaşayan ve “En az 3 ay oynayamaz” denilen Djiku ve Serdar Aziz’den güzel haberler geldi. Her iki oyuncunun da iyileşme sürecini çok kısaltması ve takıma dönmeye yaklaşması teknik heyeti sevindirdi. Her iki oyuncunun da haftaya Sivas maçında sahada olması bekleniyor.

19- Fenerbahçe'nin bu sezon tüm kulvarlardaki 19 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor karşısında aldığı 3-2’lik yenilgiyle sona erdi.

26- Sarı lacivertliler Süper Lig’de Ağustos 1997’den (3-1) bu yana ezeli rakibi Trabzonspor karşısında sahasında ilk kez mağlup oldu.

10- Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 10 maçlık galibiyet serisi Ludogorets deplasmanında aldığı 2-0’lık mağlubiyetle sona erdi.