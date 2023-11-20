Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku

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Fenerbahçe'nin eski savuma oyuncusu Kim Min-jae'nin başına sıra dışı bir hırsızlık olayı geldi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae'nin, Bayern Münih'e transfer olduktan sonra Münih'teki yeni evine taşındığı sırada pirinç pişiricisinin çalındığı bildirildi.

Bild'in haberine göre; Min-Jae'nin mobilyalarının taşındığı sırada kaldırımda bulunan pirinç pişiricisi bir hırsız tarafından çalındı.

Yaşanan hırsızlık olayının ardından Kim Min-Jae'nin danışmanının Güney Kore'den Münih'e yeni bir pirinç pişiricisi getirdiği kaydedildi.

Kim Min-Jae, sezon başında Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.