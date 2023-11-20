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Canlı: Fenerbahçe - Beşiktaş

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Fenerbahçe#Beşiktaş
Canlı: Fenerbahçe - Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 18:57

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. haftasında Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımını ağırlıyor.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş JK United Payment kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Fenerbahçe 3-2 Beşiktaş

Gol: 17' Esra, 90+5' Halilaj (Beşiktaş), 42' Yaşam, 45+2 ve 79' Yağmur (Fenerbahçe)

Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 24 puanla 3. sırada bulunuyor. 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanla 5. basamakta yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Göknur, Ecem, İlayda, Nina, Gülbin, Olga, Yaşam, Coleman, Fatma, Buse, Yağmur.

Beşiktaş: Maryam Yektai, Sema Polat, Ines Maia, Glory Ogbonna, Didem Karagenç, Gizem Gönültaş, Donjeta Halilaj, Esra Manya, Elif Keskin, Vivian Ikechukwu, Opa Clement.

 

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#Futbol#Fenerbahçe#Beşiktaş

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