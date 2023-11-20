A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan Sacha Boey ve Gedson Fernandes yanıtı: Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklayacağız

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Cenk Özkacar, basın toplantısında konuştu.

"İLK DEFA GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Galler'den lider olarak dönmek istediklerini kaydeden Montella, "Burada en iyi şekilde hazırlanarak geldik. Buraya lider geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimiz evinde iyi oynayan bir takım. Her şeye hazırlıklı geldik. Tarihimizde henüz başaramadık lider çıkmayı. İlk defa gruptan lider çıkmak istiyoruz. Futbolda hiçbir şey kesin değildir. Hırvatistan belki berabere kalır Ermenistan ile ama biz kendi maçımıza odaklandık. Buraya kazanmaya geldik." dedi.

"MAÇTAN MAÇA KADRO DEĞİŞEBİLİR"

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Montella, "Rotasyon yapacak mısınız? sorusuna "Kadroya 29 futbolcu çağırdık. Bazı sakatlıklar oldu ama buraya gelen her futbolcu 11'de oynayabilecek durumda. Maçtan maça kadro değişebilir. Rakibin özelliklerine göre bir 11 çıkarabiliriz. İki sene burada çalışma fırsatım oldu. Bu futbolcuları tanımaya başladım. Performanslarını değerlendirme fırsatım oldu. Bu futbolculara inandığım için milli takımın hocası olmak istedim." yanıtını verdi.

"KENAN'DAN HERKESİN BEKLENTİSİ DE FARKLI OLACAK"

"Kenan Yıldız'ın performansı sizi şaşırttı mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız büyük bir potansiyele sahip. Şu andan itibaren farklı bir kariyere alışması gerekiyor ve o başarıyı yönetmesi gerekiyor. Herkesin beklentisi de farklı olacak. Beni performansıyla mutlu eden bir futbolcu. Kenan Yıldız çok zeki bir çocuk ve zeki olduğu için de uzun vadede iyi futbolcu olma ihtimali çok yüksek." diye konuştu.

ALTAY VE RIDVAN HAKKINDA

Altay ve Rıdvan'ın durumları hakkında konuşan Montella, "Kadro seçimi yapacağım zaman hem şimdiyi hem de geleceğe bakıyorum. Altay ve Rıdvan şu anda takımlarında süre almıyorlar ama eminim zamanla süre alacaklardır. Yaş ortalaması olarak çok genç bir takım olabiliriz. Doğru bir karışımla daha iyi olabilirsiniz. Genele baktığınızda kazanan ve başarı yakalayan takımlar 24, 25, 26 yaş ortalamasında oluyor." dedi.

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"TEK PLANIMIZ MAÇI KAZANMAK"

Kazanmaya odaklandıklarını kaydeden Montella, "Maçların süresi artık 100 dakika. Hırvatistan maçını da seyrettim. Biraz çekingen bir oyunları vardı. Hesabı ancak son 5 dakikada yapabilirsiniz. Her planı uygulayacağız. Yarın için tek planımız maçı kazanmak. Çok çalıştık. Futbolcularımızın kalitesini ortaya çıkardık. Biz onların sayesinde bugünleri yaşıyoruz. Bu başarının sırrı tam olarak ne bilmiyorum. Neleri istersek onu sahada uygulayan bir oyuncu grubu var." ifadelerini kullandı.

"BEN DE YABANCIYIM AMA KALBİM TÜRKİYE İLE ATIYOR"

"Sacha için spekülasyonları duymuştum. Gedson'u ilk kez duyuyorum. Bir futbolcunun Türk olması için 5 sene oynaması gerekiyor. Aslında bunun cevabı ortada. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor." dedi.