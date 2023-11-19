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A Milli Takım'ın genç golcüsü Kenan Yıldız, Fenerbahçe'nin kapısından döndü!

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#A Milli Takım#Kenan Yıldız#Fenerbahçe
A Milli Takımın genç golcüsü Kenan Yıldız, Fenerbahçenin kapısından döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 18:25

Galler maçı öncesi karşılaştığı Almanya'yı hazırlık maçında 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da dikkat çeken isimlerin başında Kenan Yıldız gelirken genç yeteneğin Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

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EURO 2024 Elemeleri'nde Galler maçı öncesi Almanya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta 3-2 galip ayrılırken performansıyla öne çıkan isimlerden biri de Kenan Yıldız oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki genç yetenek, A Milli Takım'ın ikinci golünü kaydederken milli forma ile siftah yaptı.

Almanya ile oynanan hazırlık maçında milli formayı ikinci kez giyen Kenan Yıldız, 45+2. dakikada A Milli Futbol Takımı’nın ikinci golünü attı ve bir ilki yaşadı.

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A Milli Takımın genç golcüsü Kenan Yıldız, Fenerbahçenin kapısından döndü

19'UNA BASMADAN GOL ATAN 5. İSİM

Opta'nın verilerine göre; Almanya filelerini havalandıran Kenan Yıldız (18 yaş 198 gün), A Milli Takım tarihinde 19 yaşına basmadan önce gol atan beşinci oyuncu oldu.

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Kenan Yıldız'dan önce bu başarıya Arda Güler, Nuri Şahin, Kemal Faruki ve Mehmet Leblebi imza atmıştı.

NURİ ŞAHİN'LE BENZER DUYGUYU YAŞADI

Nuri Şahin gibi Almanya'da doğup büyüyen ve A Milli Takım'ı seçen Kenan Yıldız, attığı harika golle dikkat çekti. Kenan Yıldız, Nuri Şahin gibi milli formayla ilk golünü Almanya'ya attı. Nuri Şahin, 17 yaşında A Milli Takım formasını ilk kez hazırlık maçında Almanya'ya karşı giymiş, 1 gol atmıştı.

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A Milli Takımın genç golcüsü Kenan Yıldız, Fenerbahçenin kapısından döndü

SON ANDA JUVENTUS'A GİTTİ

Juventus'ta kadroya girmeye başlayan ve A Milli Takım'da Almanya'ya attığı golle dikkatleri iyice üzerine çeken Kenan Yıldız'ın Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Bayern Münih'ten ayrılırken Kenan Yıldız'a, Fenerbahçe dahil tam 10 takım transfer teklifinde bulundu.

Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Kenan Yıldız'ın aklında 3 takımın olduğu ve bu kulüplerden birinin de Fenerbahçe olduğu ancak son anda Juventus'a transfer olduğu kaydedildi.

A Milli Takımın genç golcüsü Kenan Yıldız, Fenerbahçenin kapısından döndü

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FENERBAHÇE BU YAZ DA İSTEDİ

Öte yandan Kenan için bu yaz da transfer girişiminde bulunan Fenerbahçe, Juventus'a 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuş ancak Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin Kenan'ı takımda tutmak istemesi sebebiyle bu transfer gerçekleşmemişti.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 5 resmi maçta skor katkısı yapamazken A Milli Takım'da ilk golünü kaydetti.

"MONTELLA ÇOK İYİ BİR HOCA"

Almanya maçının ardından Montella'nın çok iyi bir teknik adam olduğunu ifade eden Kenan Yıldız, "Federasyondaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Gol atarak galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. Hocamıza teşekkür etmek istiyorum bana güvendikleri için. Umarım böyle devam ederim. Montella motivasyon konusunda çok iyi. Karakter olarak da çok iyi bir insan. Maçtan önce, "Kafana takma, kendi futbolunu oyna, çok iyisin, rahat oyna" dedi. Ne kadar çok oynayabilirsem oynamak istiyorum hem kulübüm hem de burası için" diye konuştu.

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ALMANYA'DA DOĞUP BÜYÜDÜ

Türkiye U17 Milli Takımı'nda da forma giyen Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg kentinde dünyaya geldi.

On numara mevkiinde oynayan 17 yaşındaki genç futbolcu, U17 Milli Takımı'yla da 10 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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#A Milli Takım#Kenan Yıldız#Fenerbahçe

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