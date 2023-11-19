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Almanya-Türkiye maçÄ±nda bir yÄ±ldÄ±z doÄŸdu! Kenan YÄ±ldÄ±z 18 yÄ±l sonra baÅŸardÄ±: Çok baÅŸka seviye

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Milli TakÄ±m#Kenan YÄ±ldÄ±z#Almanya
Almanya-TÃ¼rkiye maÃ§Ä±nda bir yÄ±ldÄ±z doÄŸdu Kenan YÄ±ldÄ±z 18 yÄ±l sonra baÅŸardÄ±: Ã‡ok baÅŸka seviye
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 19, 2023 08:38

A Milli TakÄ±m'Ä±n Berlin'de Almanya'yÄ± 3-2 maÄŸlup ettiÄŸi maÃ§a 18 yaÅŸÄ±ndaki Kenan YÄ±ldÄ±z damga vurdu. GenÃ§ yetenek 18 yÄ±l sonra Nuri Åžahin ile benzer kaderi yaÅŸarken attÄ±ÄŸÄ± ve ortaya koyduÄŸu oyunla Ã¶vgÃ¼leri topladÄ±.

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A Milli Futbol TakÄ±mÄ±mÄ±z, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Almanya'yÄ± 3-2 maÄŸlup ederek Euro 2024 Elemeleri'ndeki Galler maÃ§Ä± Ã¶ncesi moral depoladÄ±.

MÄ°LLÄ°LER PES ETMEDÄ°

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n galibiyet gollerini 37. dakikada Ferdi KadÄ±oÄŸlu, 45+2. dakikada Kenan YÄ±ldÄ±z ve 71. dakikada penaltÄ±dan Yusuf SarÄ± kaydetti.

Almanya'nÄ±n golleri ise 5. dakikada Kai Havertz ve 49. dakikada FÃ¼llkrug'dan geldi.

KENAN YILDIZ SÄ°FTAH YAPTI

Kenan YÄ±ldÄ±z, milli forma ile ilk golÃ¼nÃ¼ Almanya karÅŸÄ±sÄ±nda attÄ±. Almanya ile oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda milli formayÄ± 2â€™nci kez giyen 18 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, 45+2â€™nci dakikada A Milli Futbol TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n ikinci golÃ¼nÃ¼ kaydetti.

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BEÅžÄ°NCÄ° OYUNCU OLDU

Opta'nÄ±n verilerine gÃ¶re; Almanya filelerini havalandÄ±ran Kenan YÄ±ldÄ±z (18 yaÅŸ 198 gÃ¼n), A Milli TakÄ±m tarihinde 19 yaÅŸÄ±na basmadan Ã¶nce gol atan beÅŸinci oyuncu oldu.

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Kenan YÄ±ldÄ±z'dan Ã¶nce bu baÅŸarÄ±ya Arda GÃ¼ler, Nuri Åžahin, Kemal Faruki ve Mehmet Leblebi imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

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18 YIL SONRA BENZER KADERÄ° PAYLAÅžTI

Nuri Åžahin gibi Almanya'da doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen ve A Milli TakÄ±m'Ä± seÃ§en Kenan YÄ±ldÄ±z, attÄ±ÄŸÄ± harika golle dikkat Ã§ektÄŸi.

Kenan YÄ±ldÄ±z'Ä±n, Nuri Åžahin gibi milli formayla ilk golÃ¼nÃ¼ Almanya'ya atmasÄ± dikkat Ã§ekti.

Nuri Åžahin, 17 yaÅŸÄ±nda A Milli TakÄ±m formasÄ±nÄ± ilk kez hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Almanya'ya karÅŸÄ± giymiÅŸ, 1 gol atmÄ±ÅŸtÄ±.

'BAÅžKA BÄ°R SEVÄ°YE'

Kenan YÄ±ldÄ±z, ortaya koyduÄŸu oyun ve attÄ±ÄŸÄ± golle de Ã¶vgÃ¼leri topladÄ±. Sosyal medyada Ã§ok sayÄ±da yorum yapÄ±ldÄ±.

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Almanya-TÃ¼rkiye maÃ§Ä±nda bir yÄ±ldÄ±z doÄŸdu Kenan YÄ±ldÄ±z 18 yÄ±l sonra baÅŸardÄ±: Ã‡ok baÅŸka seviye

Almanya-TÃ¼rkiye maÃ§Ä±nda bir yÄ±ldÄ±z doÄŸdu Kenan YÄ±ldÄ±z 18 yÄ±l sonra baÅŸardÄ±: Ã‡ok baÅŸka seviye

Almanya-TÃ¼rkiye maÃ§Ä±nda bir yÄ±ldÄ±z doÄŸdu Kenan YÄ±ldÄ±z 18 yÄ±l sonra baÅŸardÄ±: Ã‡ok baÅŸka seviye

Ä°DOLÃœNDEN PAYLAÅžIM

18 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun daha Ã¶nce "Odamda onun posterleri vardÄ±." dediÄŸi Del Piero da Almanya maÃ§Ä±ndan sonra kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ± ve Instagram hesabÄ±ndan Kenan YÄ±ldÄ±z'Ä± paylaÅŸtÄ±.

MONTELLA'YA TEÅžEKKÃœR

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan duygularÄ±nÄ± paylaÅŸan Kenan, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

Federasyondaki herkese teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. Gol atarak galibiyete katkÄ±da bulunduÄŸum iÃ§in mutluyum. HocamÄ±za teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum bana gÃ¼vendikleri iÃ§in. UmarÄ±m bÃ¶yle devam ederim. Montella, motivasyon konusunda gerÃ§ekten Ã§ok iyi bir teknik direktÃ¶r. Karakter olarak da Ã§ok iyi bir insan. MaÃ§tan Ã¶nce, "Kafana takma, kendi futbolunu oyna, Ã§ok iyisin, rahat oyna" diyerek beni rahatlattÄ±.

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JUVENTUS'TA OYNUYOR

Juventus ile 2027'ye dek sÃ¶zleÅŸmesi bulunan Kenan, bu sezon 5 maÃ§ta forma ÅŸansÄ± buldu ve 36 dakika sahada kaldÄ±. GÃ¼ncel piyasa deÄŸeri ise 1 milyon euro.

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#Milli TakÄ±m#Kenan YÄ±ldÄ±z#Almanya

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