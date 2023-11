Ferdi Kadıoğlu, Türkçe başlayıp İngilizce bitirdi: "Ben çok hata yapıyorum röportajda…"

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı oyuncuları Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu, 3-2 kazandığımız Almanya maçının ardından değerlendirmeler yaptı.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Kaan Ayhan, "Çok önemli bir akşam geçirdik. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı tebrik ediyorum. Bu atmosferi yaratan taraftarlarımız... Kendimizi evimizde hissettirdiler. Çok mutluyuz. Galibiyeti aldık, 90 dakika boyunca mücadele gösterdik. Maça iyi başlamadık, ikinci yarıya da iyi başlamadık, zor duruma soktuk kendimizi ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Hem kendi adıma hem de takım arkadaşlarım adına çok mutluyum. Kolay bir dönem geçirmedim. Zor bir dönemdi ama toparladığımı düşünüyorum. Hak ederek milli takıma döndüğümü düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma daha çok yardım ederek geri dönüş yapmak istedim. Bu gece o konuda çok yardımcı oldum. EURO2021'de de büyük hedeflerle gittik, hayal kırıklığı yaşadık. Oradan ders alıp, haddimizi bilerek demek istemiyorum ama yine de motivasyonumuz en yüksek şekilde buraya gelip, belki de kendi evimizde gibi bir turnuva oynayacağız. Sadece burada olduğumuz sürece değil, kulüplerimizde de buraya hazırlanıp, başarılı olmayı düşünüyoruz." dedi.

"MONTELLA ÇOK İYİ BİR HOCA"

Montella'nın çok iyi bir teknik adam olduğunu ifade eden Kenan Yıldız, "Federasyondaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Gol atarak galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. Hocamıza teşekkür etmek istiyorum bana güvendikleri için. Umarım böyle devam ederim. Montella motivasyon konusunda çok iyi. Karakter olarak da çok iyi bir insan. Maçtan önce, "Kafana takma, kendi futbolunu oyna, çok iyisin, rahat oyna" dedi. Ne kadar çok oynayabilirsem oynamak istiyorum hem kulübüm hem de burası için" diye konuştu.

72 YIL SONRA GELEN GALİBİYET HAKKINDA

72 yıl sonra gelen galibiyetin önemine vurgu yapan Altay Bayındır, "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. 72 yıl sonra galip gelmek güzel bir his. Zaten evimizde gibiydik. Taraftarımızın ayağına sağlık. Mutluyuz! Şimdi Galler maçı var. Orada liderlik maçına çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ülkemizin desteğiyle şampiyonada da güzel şeyler başaracağız. Darısı sonraki oynayacağımız bütün maçlarda. Her zaman hedefleri olan bir ülkeyiz. Bugün bir hazırlık maçıydı ama her maçın önemi fazla. Her maçı ölüm kalım maçı gibi görmeliyiz. Böyle bir takımı kendi evinde mağlup etmek ayrı bir duygu." şeklinde konuştu.

RÖPORTAJA TÜRKÇE BAŞLADI

Sözlerine Türkçe başlayan Ferdi Kadıoğlu ise "Bugün ilk golü attım, çok mutluyum. Daha çok çalışacağız, çok mutluyuz." derken daha sonra heyecanlandığını belirtip röportajı İngilizce tamamladı.

"GOL ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Türk taraftarları gururlandırdığımızı düşünüyorum. Grupta da birinci olmak istiyoruz. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Hemen ona hazırlanacağız. O pozisyonda, 1-0 gerideydik, 1-1'i getirdik. Türkiye asla pes etmez, bunu herkesin bilmesi gerekiyor. O pozisyonu gördüğümde koşu yaptım, iyi kontrol yaptığımda mükemmel bir şekilde önüme düştü ve golü attım. Maçtan önce konuştuğumuz planları sahada uyguladık. Nasıl hazırlandıysak, onlar da o şekilde karşımıza çıktı. Maçta stratejinin de çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Gol attığım için de mutluyum. Biz ne kadar gitmek istiyorsak gitmek istiyoruz. Kendimize hedefler koyuyoruz. Sıkı çalışarak hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

