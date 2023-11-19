A Milli Takım'dan 72 yıl sonra bir ilk! Vincenzo Montella, Guus Hiddink'in ardından ilki başardı

Haberin Devamı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya ile karşılaşırken sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Nefes kesen düelloda sahadan galibiyetle ayrılan Milli Takım'da güzel gidişat sürerken önemli istatistiklere imza atıldı.

TÜRK FUTBOLSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Türk futbolseverler, özel maçta Almanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı Berlin'de yalnız bırakmadı. Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Stadyumun büyük çoğunluğunu oluşturan taraftarlar, 90 dakika boyunca Ay-yıldızlılara destek oldu.

KENAN YILDIZ VE YUSUF SARI’DAN İLK GOL

Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı, milli forma ile ilk gollerini Almanya karşısında attı. Almanya ile oynanan hazırlık maçında milli formayı 2’nci kez giyen Kenan Yıldız, 45+2’nci dakikada A Milli Futbol Takımı’nın ikinci golünü kaydetti. Milli formayı 3’üncü kez giyen Yusuf Sarı ise 71’inci dakikada penaltıdan attığı gol ile Ay-yıldızlıların üçüncü golünü attı.

Haberin Devamı

İLKAY GÜNDOĞAN İLK KEZ TÜRKİYE'YE KARŞI

Alman Milli Takımı formasıyla 72. kez sahaya çıkan Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ilk kez Türk Milli Takımı'na karşı forma giydi. Alman ekibinin kaptanı da olan 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı'nda 18 gol kaydetti.

EURO 2024'ÜN RESMİ TOPU KULLANILDI

Almanya-Türkiye karşılaşmasında 2024 Avrupa Şampiyonası'nın resmi futbol topu "Fussballliebe" (Futbol aşkı) kullanıldı. Dün ilk kez İtalya ile Kuzey Makedonya arasında oynanan EURO 2024 grup eleme karşılaşmasında kullanılan "Fussballliebe", Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç topun kullanıldığı ikinci karşılaşma oldu.

Haberin Devamı

72 YIL SONRA İLK GALİBİYET

A Milli Takım, Haziran 1951'deki 2-1'lik galibiyetinden bu yana Almanya'yı deplasmanda ilk kez mağlup etti. Almanya'ya konuk olduğu son iki maçta üçer gol atan Türkiye, bu deplasmanda üst üste iki maçta 3+ gol bulan altıncı, 2014'ten (Arjantin) bu yana bunu başaran ilk ülke oldu.

MONTELLA, HIDDINK'TEN SONRA İLKİ BAŞARDI

A Milli Takım'la çok iyi bir başlangıç yapan İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella, çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde Guus Hiddink'in ardından çıktığı ilk üç maçtan galip ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu.