Fransa'nın 14-0'lık galibiyetinin çok konuşulan perde arkası! Devrede motive etti: '7-0 yetmez'

Haberin Devamı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa'nın aldığı 14'lık galibiyetin yankıları devam ediyor.

İLK DEVRE 7-0 BİTTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, 3. dakikada Santos'un kendi kalesine attığı golle öne geçerken Thuran 5. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Emery 16. dakikada, Mbappe ise 30. dakikalarda takımlarını rahatlattı.

İlk yarıdaki diğer goller ise 34. Clauss, 36. dakikada Coman ve 37. dakikada Fofana'dan geldi.

DEVRE ARASINDA ÇOK KONUŞULAN MOTİVASYON KONUŞMASI

Mücadelenin devre arasında ise Didier Deschamps'ın soyunma odasında oyuncularını motive ettiği ortaya çıktı.

Görüntülerde Fransız teknik adamın yaptığı konuşmada "Her bulduğunuz fırsatta gol atın. Rekor 10-0. Bu rekoru kırabilirsiniz" demesi çok konuşuldu.

Bu video kaydı sonrası iki farklı görüş ortaya çıktı. Bir kesim farklı galibiyetlerin rakibe saygısızlık olduğu görüşünü savunurken, diğer görüş oyunun ruhu gereği aynı iştahla maçı tamamlamanın daha doğru olduğunun altını çizdi.

Haberin Devamı

İKİNCİ YARIDA 7 GOL DAHA

Bu konuşmanın üzerine Fransa'da 63. dakikada Rabiot skoru 8-0'a getirirken 65. dakikada Coman farkı 9'a çıkardı. Dembele 73, Mbappe 74 ve 82. dakikalarda bir kez daha sahne aldı.

Son sözleri ise 89 ve 90. dakikalarda Olivier Giroud söyledi.

REKORU KIRDILAR

Fransa, Cebelitarık’ı 14-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Fransızlar bu sonuçla elemelerdeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı. Daha önceki rekor 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde San Marino’yu 13-0 yenen Almanya’ya aitti.

FRANSA'NIN REKORU 10-0'DI

6 Eylül 1995'te Fransa, şimdiki teknik direktörü Didier Deschamps'ın da forma giydiği maçta Auxerre'de konuk ettiği Azerbaycan'a karşı 10-0'lık bir galibiyet almışt. Bu, Fransa'nın aldığı en farklı galibiyetti.