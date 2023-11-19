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Kenan Yıldız'dan milli takım açıklaması: Beni hiç istemediler

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#Milli Takım#Kenan Yıldız#Almanya
Kenan Yıldızdan milli takım açıklaması: Beni hiç istemediler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 22:29

Kenan Yıldız, kulüp kariyerini sürdürdüğü Juventus’un efsane futbolcusu Del Piero'yu örnek alıyor. Kenan Yıldız, Del Piero’nun 2006’da Almanya’ya attığı golün aynısını attı ve onun gibi sevindi. Kenan Yıldız’ın Almanya’ya karşı kaydettiği gol, 2006 Dünya Kupası yarı finalinde İtalya’nın yine Panzerler’i 2-0 yendiği maçta Del Piero’nun attığı golün aynısıydı.

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Kenan Yıldız, Almanya maçındaki golü ve sevinç gösterisiyle Juventus efsanesi Alessandro Del Piero’yu hatırlattı. Zira attığı gol, pozisyonun gelişimi ve son vuruş şekli itibariyle Del Piero’nun 2006 Dünya Kupası yarı finalinde İtalya’nın Almanya’yı 2-0 yendiği karşılaşmadaki golüyle neredeyse aynı idi. Gök Mavililer, Dortmund’daki Westfalen Stadı’nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten o maçı, 119. dakikada Grosso ve 120+1’de Grosso’nun kaydettiği gollerle 2-0 kazanmış ve sonrasında finalde Fransa’yı da penaltılarda 6-4 yenerek şampiyon olmuştu.

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Kenan Yıldızdan milli takım açıklaması: Beni hiç istemediler

INSTAGRAM’DAN PAYLAŞTI

Kenan Yıldız da Almanya filelerini havalandırdıktan sonra Del Piero gibi dilini çıkararak tribünlere koştu. İtalyan efsane, yıllarca formasını giydiği Juventus’ta forma giyen Kenan Yıldız’ın bu gol sevincini İnstagram hikayesinden paylaşıp, “Kenan Yıldız’ın Almanya’ya attığı gol. Del Piero’nun coşkusu da diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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Kenan Yıldızdan milli takım açıklaması: Beni hiç istemediler

ALMANYA BENi HiÇ iSTEMEDi

Alman Bild gazetesine, milli takım tercihiyle ilgili açıklama yapan Kenan Yıldız, “U17’den beri Türkiye için oynuyorum. Almanya benimle hiç iletişime geçmedi. Bu yüzden böyle bir seçenek yoktu. Türkiye için oynamaktan çok mutluyum” dedi.

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#Milli Takım#Kenan Yıldız#Almanya

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