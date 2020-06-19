Yunanistan'ın şehirleri neler? Yunanistan başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Yunanistan'ın resmi adı Helen Cumhuriyeti'dir. Yüz ölçümüne öre Yunanistan Dünya'nın küçük ülkeleri arasında yer almaktadır. Yunanistan küçük olmasına rağmen Dünya üzerinde ki tarihsel etkisi oldukça büyüktür. Yunanlılar batı medeniyetinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yunanistan pek çok ülke hakimiyeti altında yaşamış ayrıca tarihte bağımsız da yaşamış bir ülkedir.

Günümüzde ki Yunanistan 1821 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Yunanistan tarih boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında da yer almayı başarmıştır. Yunanca pek çok kez değişikliğe uğramasına rağmen günümüzde Dünya'nın en eski dilleri arasında yer almaktadır. Ülkenin resmi dili Yunancadır. Yunanistan demokrasinin doğduğu ülkedir. Ayrıca Felsefe ve Tiyatro gibi sanat dalları da Yunanistan'da doğmuştur.

Yunanistan aynı zamanda bir Avrupa birliği ülkesi olduğundan dolayı ülkenin resmi para birimi Euro'dur. Ülkede ise trafik sağ taraftan akmaktadır. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Türkiye ile komşu bir ülkedir. Yunanistan halkının çoğunluğu Ortodoks mezhebine bağlı bir Hristiyan'dır. Ülkede azınlık olarak Müslümanlar ve diğer dinlere mensup kişiler de yaşamaktadır. Yunanistan aynı zamanda bir Schengen ülkesidir.

Yunanistan Dünya'nın en uzun 11. sahil şeridine sahip bir ülkedir. Yunanistan'da toplam 6 bin ada yer almaktadır. 220 ada ise günümüzde yerleşim olarak kullanılmaktadır. Yunanistan ile Türkiye benzer kültürleri olan iki ülkedir. Örneğin Yunanistan'da da bizde olduğu gibi nazar boncuğu kültür vardır. Ayrıca tıp biliminin kurucusu olarak kabul edilen Hipokrat’ta bu ülkede doğmuş ve aslen Yunan'dır. Yunanistan coğrafi olarak on üç bölgeye ayrılmıştır. Ayrıca ülkenin bir de özerk bölgesi bulunmaktadır.

Yunanistan'ın Şehirleri Neler?

- Atina

- Selanik

- Kavala

- Dedeağaç

- Patras

- Kandiye

- Yanya

- Hanya

- Gümülcine

- İskeçe

- Volos

- Parga

- Larissa

- Kalamata

- Serez

- Pire

- Resmo

- Katerin

- Tırhala

- Kalambaka

- Agrinion

- Nafplion

- Kesriye

- Rodos

- Halkis

- Olimpiya

- Kozani

- Kılkış

- Grebene

- Korint

- Lamya

- Karistos

- Vodina

- Tebai

- Pyrgi

- Karaferye

- Naupaktos

- Tripoliçe

- Hermupolis

- Maraton

- Drama

- Dimetoka

- Arachova

- İgumeniça

- Mesolongi

- Florina

- Serfiçe

- Ferecik

- Katakolo

- Monemvasia

- Karpenisi

Yunanistan'ın Başkenti Neresidir?

Yunanistan'ın başkenti Atina'dır. Atina Dünya'nın en popüler başkentlerinden birisidir. Yaklaşık olarak 4 milyon nüfusa sahip olan Atina aynı zamanda Yunanistan'ın en yoğun nüfusa sahip şehridir. Atina oldukça kozmopolit ve modern bir şehirdir. Atina'nın ismi eski Yunan Tanrıçası olan Athena'dan gelmektedir. Athena Yunan mitolojisinde bir savaş tanrıçasıdır. Atina pek çok savaş görmüş Yunanistan'ın en tarihi şehirlerinden birisidir. Günümüzde dahi Atina şehrinde bu savaşın kalıntılarına rastlamak mümkün.

Yunanistan'ın Nüfusu Kaçtır?

Yunanistan'ın nüfusu yaklaşık olarak 10.70 milyondur.

Yunanistan'ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Yunanistan'ın yüzölçümü 131.957 kilometre karedir.

Yunanistan'ın Telefon Kodu Nedir?

Yunanistan'ın uluslararası alanda telefon kodu +30'dur

Yunanistan'ın Posta Kodu Nedir?

Yunanistan'ın posta kodu 10431'dir.