Yoros Kalesi Nerede? Yoros Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

İstanbul'da yer alan Yoros Kalesi güçlü bir tarihe sahip Anadolu'da bulunan kalelerden biridir. Her sene dünya çapında yerli ve yabancı turist ziyaret etmeye devam ediyor. Belli başlı bazı noktaları kalıntı haline gelse bile büyük bir çoğunluğu hala ayakta olan bu kaleyi keyifle ziyaret edebilirsiniz.

Yoros Kalesi Nerede?

Yoros Kalesi Anadolu yakasında İstanbul'un Beykoz ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Özellikle İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişindeki Doğu tarafında bulunan Kale, Ceneviz Kalesi veya Anadolu Kavağı Kalesi olarak da bilinmektedir. Farklı ulaşım yollarını kullanarak bölgeye ulaşabilir ve bu özel kaleyi ziyaret edebilirsiniz. İstanbul havayolu veya karayolu ile deniz ve tren yolunu kullanarak Beykoz'a ulaşmak suretiyle kolayca ulaşım gerçekleştirmeniz mümkün.

Yoros Kalesi Tarihi

Yoros Kalesi çok köklü bir tarihe sahip en önemli kültürler arasında yer almaktadır. Yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde kalenin 1261 yılında, İstanbul'un eski adı olan Konstantinopolis'in Latin işgalinden kurtulması ile yaptırılmıştır. İmparator 8. Mihael Paleologos tarafından yaptırılan Kale, 1305 yılında Şile kalesiyle beraber Türklerin egemenliği altına girmiştir. Tabii 1348 yılından 14 yy’la kadar her ne kadar Cenevizlilerin egemenliği altında kalmış olsa bile, bu tarihten sonra Osmanlı İmparatorluğu’na geçerek günümüze kadar gelmiştir.

Yoros Kalesi Özellikleri

Taş dizileri ile beraber Ayrıca tuğla hatıl eşliğinde inşası gerçekleştirilen Yoros Kalesi, kullanılan malzemenin önemli bir kısmı Bizans dönemine aittir. Anadolu'ya bakan kısmı Doğu bölümü olarak geçer. Devşirme malzeme ile mermer bir çerçeveye sahip olan kapısı, 20 metreye kadar yükseklikte iki burç arasında bulunuyor. Hala önemli bir kısmı günümüze kadar ulaşmış olan kale, yılın tüm zamanında yerli ve yabancı pek çok turist akınına uğramaktadır.

Yoros Kalesi Hakkında Bilgi

Yoros kelimesinin anlamı tarihi araştırma ve bilgilere göre değişkenlik gösteriyor. Bazı araştırmalar kutsal yer olarak bilinen Hiredon’dan geldiği söylüyor. Bazı kayıtlara göre ise Zeus isimlerinden biri olarak rüzgara Atıf edilen, Ourios’tan kaynaklandığı dile getiriliyor. Ayrıca Yoros Kalesi pek çok farklı ve özel hikaye sahip eşsiz kalelerden biridir. Ne zaman isterseniz bu Kaleyi İstanbul'a giderek Beykoz üzerinden ziyaret etme şansını değerlendirebilirsiniz.