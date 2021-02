Yıldız Parkı Nerede? Yıldız Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Yıldız Parkı eşsiz doğası ve kalabalık şehir hayatı içerisinde dinlenme durağı olarak görülmektedir. Bu nedenle Yıldız Parkı bulunduğu şehir için oldukça önemli sembollerden biri olmaktadır.



Yıldız Parkı Hakkında Bilgi



Yıldız Parkı Osmanlı İmparatorluğu gibi pek çok imparatorluk ve devlete başkentlik yapmış İstanbul ili sınırlarında bulunmaktadır. İstanbul ilinin oldukça kalabalık ilçesi olan Beşiktaş ilçesinde bir tür dinlenme durağı olarak bilinmektedir. Osmanlı döneminden kalma en önemli eserlerden birisidir. Bu nedenle pek çok ziyaretçisi bulunmaktadır.



4. Murat zamanında Osmanlı Devleti gerileme döneminde yükselme yaşamıştır. Bu yükselmenin yansıması olarak Yıldız Parkı inşa edilmiştir. O zamanın İstanbul halkı için son derece önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu kazandığı önem günümüzde de hem İstanbul halkı için hem de İstanbul’a gelen ziyaretçiler için yerini korumaktadır.



Yıldız Parkı Nerede?



Yıldız Parkı Orta Doğu ve Balkanlar'ın birleştiği ve bir köprü görevi üstlenen Türkiye'de bulunmaktadır. Ayrıca Yıldız Parkı'nın bulunduğu il olan İstanbul ili gerçek manada hem Avrupa hem de Asya kıtasının birleşmesi açısında önemlidir. Yıldız Parkı İstanbul ilinin en kalabalık ve gelişmiş ilçelerinde olan Beşiktaş ilçesinde bulunmaktadır.



Yıldız Parkı Nasıl Gidilir?



İlk olarak Yıldız Parkı'na gidebilmek için yapılması gereken Türkiye'ye gelmek olmaktadır. Ulaşım için ziyaretçilerin pek çoğu hava yolunu kullanmaktadır. Devamında ise her hangi bir taşıt yardımı ülke İstanbul iline ulaşmak önemli olmaktadır. İstanbul iline ulaşmak için en çok tercih edilen yol kara yolu olmaktadır.



Bu kara yolu haricinde İstanbul’a ulaşmak için hava ve deniz yolları da tercih edilmektedir. Deniz yolunu tercih eden bireyler ak deniz ve Karadeniz sularında kullanması önerilmektedir. Devamında gerek yeraltı treni gereke kendi aracınız ile Beşiktaş ilçesine ulaşmanızda fayda vardır.



Yıldız Parkı Tarihi



Yıldız Parkı Osmanlı döneminin en karışık anlarında inşa edilen bir tür park olarak bilinmektedir. Bu döneme karış denmesinde en önemli durum sık sık çıkan isyanlar olmaktadır. Bu çıkan isyanlar neticesinde yıldız parkı da gereken nasibini almıştır. Özellikle yaşadığı yangınlara rağmen gerekli önlemeler ve düzenlemeler ile eski halini alan bir tür doğal park olmuştur.



Yaklaşık 1600 yılında inşa edilen bu dinlenme merkezi pek çok kişi tarafında ziyaret edilmiştir. Zamanın padişahı olan 4.Murat tarafından bizzat teftiş edilmiştir. 4.Murat aslında bu arsanın tamamını satın alarak buraya bir tür park yaptırmıştır. Ve zamanı gelince kızı kaya sultana bizzat kendisi yaptırdığı bu parkı hediye etmiştir.



Yıldız Parkı Özellikleri



Yıldız Parkı içsisinde bulundurduğu pek çok doğal güzellik sayesinde ziyaretçileri tarafından ta not almıştır. Özellikle 400 yıllık bir eser olduğu için pek çok kimse tarafından hayranlık duyulmaktadır. Eski zamanlarda ilk yapıldığı anda padişah mülkü olmasında rağmen zamanla halkın ortak kullandığı bir alan haline gelmiştir.



Özellikle son yıllarda yapılan yeniliklerle beraber oldukça kullanışlı bir alan olarak görülmektedir. İçerisinde bulundurduğu asma köprü ile her yaştan insanı heyecanlandırmayı başarmaktadır. Ayrıca içesinde bol bol huzur duyulacak kuş seslerine de rastlamak mümkün olmaktadır. Özellikle içeriden bulunduğu su parkı sayesinde yaz günlerinde hayat kurtarıcı olmaktadır.