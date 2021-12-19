Yılbaşında Şarm el Şeyh ve Tarkan konseri

Ortalama 23 derece deniz sıcaklığında yüzüp çöl safarisi ve tekne turu yapabileceğiniz programda yeni yılı karşılayacağınız gece sahnede Tarkan olacak. 29 Aralık-2 Ocak tarihleri arasındaki turda rehberiniz tarihçi

ve yazarımız Saffet Emre Tonguç.

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