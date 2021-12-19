Yılbaşında Şarm el Şeyh ve Tarkan konseri
Cruisebrands, Mısır’ın dünyaca ünlü dalış merkezi Şarm el Şeyh’te el değmemiş kumsallar ve inci gibi parıldayan bir denizin yanı başındaki 5 yıldızlı Rixos Premium Seagate Resort’ta her şey dahil konseptiyle çok özel bir yılbaşı tatili paketi hazırladı.
Ortalama 23 derece deniz sıcaklığında yüzüp çöl safarisi ve tekne turu yapabileceğiniz programda yeni yılı karşılayacağınız gece sahnede Tarkan olacak. 29 Aralık-2 Ocak tarihleri arasındaki turda rehberiniz tarihçi
ve yazarımız Saffet Emre Tonguç.
Ayrıcalıklı bir yılbaşı için cruisebrands.com.tr’yi ziyaret edebilir, bilgi ve rezervasyon için 0544 677 83 60’ı arayabilirsiniz.