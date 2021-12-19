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Yılbaşında Şarm el Şeyh ve Tarkan konseri
Seyahat
Haber Giriş: 19.12.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Yılbaşında Şarm el Şeyh ve Tarkan konseri

Cruisebrands, Mısır’ın dünyaca ünlü dalış merkezi Şarm el Şeyh’te el değmemiş kumsallar ve inci gibi parıldayan bir denizin yanı başındaki 5 yıldızlı Rixos Premium Seagate Resort’ta her şey dahil konseptiyle çok özel bir yılbaşı tatili paketi hazırladı.

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Ortalama 23 derece deniz sıcaklığında yüzüp çöl safarisi ve tekne turu yapabileceğiniz programda yeni yılı karşılayacağınız gece sahnede Tarkan olacak. 29 Aralık-2 Ocak tarihleri arasındaki turda rehberiniz tarihçi
ve yazarımız Saffet Emre Tonguç.

Ayrıcalıklı bir yılbaşı için cruisebrands.com.tr’yi ziyaret edebilir, bilgi ve rezervasyon için 0544 677 83 60’ı arayabilirsiniz.

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