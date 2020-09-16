Yavuz Sultan Selim Camii Nerede? Yavuz Sultan Selim Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Osmanlı mimarisinin örneklerinden olan Yavuz Sultan Selim Camii ince işçiliği ile ön plana çıkıyor. Aynı derecede işlemeli kürsüde malzeme olarak ahşap kullanıldığı biliniyor.

Yavuz Sultan Selim Camii Hakkında Bilgi

1519 yılında inşasına başlanan Yavuz Sultan Selim Camisinin taş kapısı üzerindeki kitabesinde 1522 yılında bitirildiği belirtiliyor. Bazı kaynaklar bu Caminin mimarının Mimar Sinan olduğunu belirtirken bazı kaynaklarda ise caminin Mimar Acem Ali tarafından yapıldığı anlatılıyor. Yavuz Sultan Selim Camisi kare planlıdır. Aynı zamanda caminin geniş sathı ise 24 metre ve 325 metre yüksekliktedir. Bu da pantantifli kubbe ile örtülmüş vaziyettedir. Aynı zamanda bu kubbenin ağırlığı ise duvara gömülü olan kemerlere yüklenmiştir.

Yavuz Sultan Selim Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Yavuz Sultan Selim Camiisi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunuyor. Yavuz Sultan Selim Camisine ulaşmak için daha çok toplu taşıma araçları kullanılıyor. Aynı zamanda özel araçlar ile birlikte de camiye gidilebiliyor. İstanbul'un meşhur yedi tepesinde yedi selatin camisinin bulunduğu biliniyor. Bu camilerden bir tanesi de Yavuz Sultan Selim Camisidir. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Camisi Haliç'e de oldukça yakın bir konumda yer alır. Yavuz Sultan Selim Camisi Yvuz Sultan Seli'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılan eklemeler ile tamamlanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında türbe, imaret ve medrese de yapılmıştır.

Yavuz Sultan Selim Camii Tarihi

Yavuz Sultan Selim Camii 1519 yılında yapılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda bu cami de 1522 yılında bitirilmiştir. Ayrıca caminin Mimarının Mimar Sinan olduğu kaynaklarda yer alırken bazı kaynaklarda ise Caminin mimarının Mimar Acem Ali olduğu biliniyor. Cami 1522 yılında tamamlandıktan sonra Yavuz Sultan Selim'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapı da tamamlanmıştır. Bazı bölümler eklenmiştir. Aynı zamanda caminin süslü kafesleri Sultan İbrahim tarafından koydurulmuştur.

Yavuz Sultan Selim Camii Özellikleri

Yavuz Sultan Selim Camisinin tabhane kanatları dokuzar birimden oluşur. Bu da küçük kubbeler ile örtülüdür. Bu cami ise tamamen köfeki taşından inşa edilmiştir. Aynı zamanda caminin sol tarafındaki Hünkar Mahfili, kemerli alt tavanı çok renkli kalem işleri ile süslenmiştir. Bunun yanı sıra çeşitli renklerdeki mermer sütunların üzerine oturtulmuş durumdadır. Ayrıca yanları da şebeke süslemeli mermer minber ve taş mihrap daha sade ve klasik olarak yapılmıştır.

Yavuz Sultan Selim Cami Hikayesi

Yavuz Sultan Selim Camii ve türbesinin kitabesinde bu caminin Birinci Selim'in emri ile yaptırıldığı yazılmıştır. Bunun yanı sıra bazı kaynaklarda ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından, babası için Mimar Acem Ali'ye yaptırıldığı da belirtiliyor. Bunun yanı sıra avlu 18 sütunlu olması ile birlikte 22 kubbe ile çevrilmiştir. Aynı zamanda caminin tek şerefeli çifte de minaresi var. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim'in sandukası da maksurenin ortasında yer alır. Başında ise selimi kavuk bulunan sandukanın başucunda tahta çıkış ve ölüm tarihleri yazılıdır.

Yavuz Sultan Selim Camii Mimari Kimdir? Kim Yapmıştır?

Yavuz Sultan Selim Camisinin Mimarı bazı kaynaklarda Mimar Sinan olarak belirtiliyor. Genel olarak pek çok kaynakta ise Yavuz Sultan Selim Camisinin Mimarının Mimar Acem Ali olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Camisinin Birinci Selim tarafından yaptırıldığı biliniyor.